Non può tenere il cane sulla poltrona: passeggera furiosa lancia una bottiglia e inveisce in aereo I fatti sono avvenuti su un volo Delta Airlines da Atlanta, in Georgia, diretto a New York. Il video è stato pubblicato su Reddit.

A cura di Biagio Chiariello

Non ha risparmiato nessuno, se l'è presa con tutti i presenti su quel volto Delta Airlines, diretto da Atlanta, in Georgia, a New York, dopo che gli assistenti di volo le hanno chiesto di scendere dall'aereo perché era salita a bordo col suo cane e pretendeva di tenerlo in braccio.

Lo scontro verbale (ma non solo) è scoppiato dopo che alla donna sarebbe stato chiesto di collocare il cane nella borsa speciale per animali domestici in modo che potesse volare legalmente con gli altri passeggeri in cabina negli Stati Uniti.

Ma la situazione è peggiorata rapidamente quando un membro dell'equipaggio ha chiesto alla donna di scendere dall'aereo. Il video, pubblicato su Reddit, mostra la ragazza che dice all'assistente di volo: "Oh no, no, tesoro, allora stiamo per litigare".

Ha insistito sul fatto di aver messo il cane nella borsa giusta quando le è stato chiesto, ma il membro dello staff ha continuato a dirle con calma di andarsene. Un assistente di volo, che indossava un'uniforme del servizio clienti Delta Airlines, l'ha poi rassicurata sul fatto che sarebbe stata rimborsata.

Ma la passeggera era ancora visibilmente furiosa, e ha iniziato ad urlare: ‘Vaf*anculo. F*nculo a tutti voi.' Quindi ha fatto per riporre le sue cose nello zaino, quando un altro passeggero che la stava riprendendo è intervenuto e ha detto: "Scendi dall'aereo".

A quel punto la donna si è infuriata ulteriormente e ha gridato: ‘Lo sto facendo! Stai zitto, ca**o. Spegni il fottuto telefono!' Poi ha lanciato una bottiglia d'acqua al passeggero.

A questo punto, un assistente di volo è intervenuto, cercando di capire se qualcuno fosse stato colpito dalla bottiglia. La donna ha chiesto perché la stessero riprendendo e il membro dello staff ha spiegato "chiunque può registrare qualsiasi cosa". E ha esclamato: "Hai appena colpito un passeggero con una bottiglia. Nessuno che si comporta in questo modo può volare con noi".

La donna è stata quindi scortata fuori dall'aereo, ma non prima di aver provato a strappare il telefono dalle mani di un altro passeggero che stava riprendendola.

Il dipartimento di polizia di Atlanta è stato chiamato sul posto ma ha confermato che non c'erano stati arresti, ha riferito il Daily Mail.

Delta Airlines ha dichiarato a Metro.co.uk: “Abbiamo tolleranza zero per questo tipo di comportamento sui nostri aerei e nei nostri aeroporti. Niente è più importante della sicurezza e della protezione del nostro staff e dei nostri clienti".