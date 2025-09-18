Non può imbarcare il cane sull’aereo ma non vuole rinunciare al viaggio: Pako abbandonato sul sedile del taxi

In un aeroporto di Bruxelles una donna ha abbandonato il suo cane Pako in un taxi perché la compagnia aerea le ha vietato di imbarcarlo. Pako è stato portato nel rifugio per animali più vicino.

Quando le hanno dentro che non poteva imbarcare il cane sull'aereo lo ha abbandonato su un taxi. Tutto è accaduto in un aeroporto di Bruxelles. Tutto risale allo scorso 11 settembre: un cane di razza American Bull di nome Pako è stato portato in aeroporto dalla sua padrone che doveva partire per un viaggio. Quando però alla donna hanno impedito di imbarcare il suo animale ha deciso di abbandonarlo, pur di non perdere il volo. Sarebbe uscita dall'aeroporto e fatto salire Pako sul sedile posteriore di un taxi parcheggiato fuori: avrebbe detto al tassista – che non sapeva dell'intenzione della donna – di portare il cane al rifugio per animali SRPA Veeweyde, ad Anderlecht, vicino Bruxelles. Poi è sparita, è corsa a prendere l'aereo.

Non ci ha pensato due volte la donna che ora dovrà rispondere del reato di abbandono di animali. La compagnia aerea aveva vietato l'imbarco di particolari razze di cani, in particolare di un brachicefalo. Si tratta delle specie di cani con muso corto e che per questo gli provoca problemi respiratori che possono peggiorare in caso di forte stress e delle condizioni a cui sono costretti a sottoporsi sugli aerei.

Intanto anche in Italia potranno cambiare le norme sul trasporto degli animali sugli aerei: dal 23 settembre decollerà il primo aereo in cui sarà concessa la presenza in cabina di cani superiori ai 10 chili.

A dare la notizia è stato il rifugio per animali che ha postato la foto del cane lasciato nel suo trasportino nel taxi. Nonostante la foto abbia fatto il giro dei social la proprietaria non ha reclamato il cucciolo. Nonostante questo "il cane è stato restituito a dei parenti della donna che sono venuti a prenderlo. Non è stato riconsegnato alla padrona", spiegano dal rifugio.