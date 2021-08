New York, uomo in bici lascia in strada un pacco sospetto: evacuata Times Square È stato visto mentre abbandonava un pacco sospetto sui gradini di una scalinata per poi andare via, l’uomo in bici sospettato dalla polizia di aver lasciato un possibile pacco bomba. Per questo questo pomeriggio Times Square a New York è stata evacuata per permettere i controlli da parte della polizia giunta poco dopo con vigili del fuoco e artificieri.

A cura di Chiara Ammendola

Times Square evacuata dopo l’allarme bomba

Paura questo pomeriggio a New York dopo che un pacco sospetto ha allarmato alcuni presenti a Times Square facendo scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia insieme con artificieri e vigili del fuoco che hanno evacuato la celebre piazza e transennato l'area per permettere le operazioni di controllo del pacco.

Il pacco lanciato in corsa da un uomo in bici

Tutto è iniziato quando alcune delle migliaia di persone che affollavano la piazza come succede quasi ogni giorno si sono insospettite per la presenza di un pacco. A lanciarlo sui gradini rossi nei pressi di Father Duffy Square, sarebbe stato un uomo che era in bici e che nel passare davanti a quella zona avrebbe lanciato una sorta di scatola di biscotti verso le persone che erano sedute sui gradini. I presenti si sono insospettiti per l'insolito gesto e hanno allertato la polizia che in poco tempo è giunta sul posto.

Times Square, la zona è stata riaperta intorno alle 13 ora locale

A quel punto gli agenti, accompagnati dai cani, dopo aver transennato la zona ed evacuato tre isolati nei pressi di Times Square, dalla 45esima alla 48esima strada lungo la Settima Avenue, hanno controllato il pacco che per fortuna non conteneva alcun tipo di esplosivo. Poco dopo, intorno alle 13 ora locale, la zona è stata riaperta. Un eccesso di precauzione quello dei poliziotti generato da quanto accaduto a Washington nei pressi del Campidoglio dove un uomo ha minacciato di farsi esplodere a bordo del suo furgone asserendo di avere al suo interno enormi quantità di esplosivo.