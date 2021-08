Usa, minaccia di farsi esplodere davanti al Congresso in diretta facebook: arrestato dopo trattativa L’allarme è scattato giovedì mattina, ora locale, quando il furgone ha invaso il marciapiede nei pressi del Campidoglio, di fronte a Cannon House Office Building e nelle vicinanze di diversi altri edifici governativi statunitensi. L’uomo ha minacciato di farsi esplodere davanti al Congresso con il suo furgone prima di essere arrestato dopo una lunga trattativa .

Paura a Washington DC dove un uomo ha minacciato di farsi esplodere davanti al Parlamento con il suo furgone fermo in strada nel quale ha detto di avere dell'esplosivo, secondo quanto ha riferito lui stesso agli agenti che infine lo hanno arrestato dopo una lunga trattativa. L'allarme è scattato giovedì mattina, ora locale, quando il furgone ha invaso il marciapiede nei pressi del Campidoglio, di fronte a Cannon House Office Building e nelle vicinanze di diversi altri edifici governativi statunitensi. Sul posto sono confluite numerose unità di polizia locali e federali e i soccorsi medici e l'area è stata completamente circondata. Diversi edifici governativi sono stati evacuati, anche se in questi giorni il Parlamento Usa è in ferie, e l'area dichiarata off limits. La polizia del Campidoglio in un tweet l'ha definita "un'operazione per la minaccia di una bomba".

Sul posto sono accorse anche le forze speciali con cecchini piazzati sugli edifici ma si +è deciso di procedere con la negoziazione per arrivare a una "risoluzione pacifica" che alla fine è arrivata con l'arresto dell'uom. I negoziatori delle forze dell'ordine infatti hanno lavorato a lungo per entrare in contatto con la persona nel veicolo e capire cosa volesse. Il sospetto ha detto agli agenti di avere una bomba e i poliziotti che si sono potuti avvicinare hanno riferito che in mano aveva quello che sembrava essere un detonatore.

Le autorità stanno anche indagando su un video pubblicato su Facebook che si presume sia stato pubblicato dall'uomo a bordo del veicolo. I funzionari di polizia del Campidoglio affermano di conoscere il nome dell'uomo, ma non hanno rivelato la sua identità. Secondo alcuni media locale si tratterebbe di Floyd Roy Rosberry, un 49enne del North Carolina che stava trasmettendo su facebook prima che il suo account fosse rimosso .

Durante l'operazione il Cannon House Office Building, un edificio per uffici del Congresso, è stato evacuato tramite percorsi sotterranei. Anche la Biblioteca del Congresso e l'edificio della Corte Suprema sono stati evacuati. la polizia ha inviati messaggi allo staff del Congresso chiedendo loro di "mantenere la calma e spostarsi in un luogo sicuro utilizzando i tunnel sotterranei". Al personale del Senato è stato chiesto in un messaggio di "rimanere lontano dall'attività della polizia" e di " spostarsi all'interno" nel caso fossero all'esterno del Campidoglio. La polizia locale invece ha evacuato tutti i residenti della zona per precauzione. Diverse strade sono state chiuse così come alcune fermate della metro.