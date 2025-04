Neonata gettata via, spazzino la salva per caso: “Pensavo fosse una bambola, volevo darla a mia figlia” “Pensavo fosse una bambola Reborn, poi le ho preso la mano e ho sentito che era troppo morbida” ha dichiarato lo spazzino che ha salvato una neonata gettata nella spazzatura a Rio de Janeiro, in Brasile. L’uomo sta ora cercando di avviare le procedure per ottenere la custodia della neonata. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

“Inizialmente pensavo fosse una bambola Reborn, stavo già pensando di regalarla a mia figlia. Poi l’ho presa in mano e ho sentito che era troppo morbida” così lo spazzino Samuel da Silva dos Santos racconta il momento in cui coi suoi colleghi ha salvato una neonata gettata nella spazzatura nella zona nord di Rio de Janeiro, in Brasile.

L’assurda scoperta nelle prime ore di martedì mentre l’uomo era impegnato in uno dei suoi turni di lavoro tra le strade della città brasiliana. Un salvataggio del tutto casuale poco prima che il bidone con la bimba fosse gettato dentro il camion autocompattatore con un esito tragico. La scena del salvataggio filmata dagli stessi operatori ecologici in un video in cui si vede lo spazzino che ha in braccio la neonata e chiama gli altri colleghi ancora sotto shock.

Nel filmato Samuel da Silva dos Santos appare con la bambina in braccio tra i quartieri di Quintino e Cascadura coi colleghi che dicono "L'hanno buttata nella spazzatura, amico. Nella spazzatura! Esseri umani, amico. Persone senza responsabilità".

Il racconto dell’uomo a O Globo è commovente: “Ho tolto una scatola di cartone da sopra la bambina e ho pensato che fosse una Reborn Baby”, una bambola giocattolo realistica e molto popolare tra i bambini, “Poi le ho preso la mano e ho sentito che era troppo morbida. L’ho tenuta stretta ancora un po' e ha pianto. Il mio cuore si è fermato. Se fossimo andati al ritmo frenetico che facciamo di solito, non l'avremmo salvata”.

Dopo la richiesta di soccorso la neonata è stata portata all'ospedale pediatrico Herculano Pinheiro e sottoposta alle cure mediche del caso. Secondo quanto comunicato dall'ospedale, la neonata è stabile e ricoverata in un'unità Intermedia e continua a ricevere le cure indicate dall'equipe medica e multidisciplinare.

Lo spazzino, padre di tre figli, sta ora cercando di avviare le procedure per ottenere la custodia della neonata. Samuel e la moglie infatti hanno subito trovato un accordo, non appena lui ha raccontato quanto era accaduto, lei ha espresso il desiderio di prendersi cura della bambina: "Mia moglie mi ha detto: portala da me, me ne occuperò io!"