Nella notte da una scuola parte in loop “Tanti auguri a te” per 5 ore: il video dell’intervento dei pompieri

In Spagna gli altoparlanti di una scuola hanno diffuso per oltre 5 ore la canzone “Tanti auguri a te”, partita in piena notte. Il vicinato ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati nel cortile dell’istituto con le torce accese per irrompere nella struttura e mettere fine alla macabra quanto insolita “festa di compleanno”.

Notte surreale in Spagna, dove i vigili del fuoco si sono trovati a fare fronte a una scena da film horror. Mentre tutti dormivano, infatti, gli altoparlanti di una scuola di Javalì Viejo, nel comune di Murcia, hanno iniziato a diffondere la canzone "Tanti auguri a te".

La trasmissione è andata avanti in loop per 5 ore, tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco che alle 4.30 del mattino sono entrati nell'istituto scolastico. Interrompere la riproduzione, però, non è stata cosa semplice. La canzone ha infatti continuano a risuonare una, due, dieci, cento volte, resistendo anche ai tentativi dei pompieri, chiamati dai residenti del quartiere che non riuscivano a dormire.

Alla fine, 5 ore e mezza dopo l'inizio della musica, la canzone è arrivata alla sua fine e i cittadini hanno potuto riposare, anche se per poco: qualche ora dopo, infatti, il quartiere ha dovuto svegliarsi per andare a lavorare nonostante le poche ore di sonno e la nottata inquietante appena trascorsa.

Il video diffuso dai vigili del fuoco spagnoli li mostra in azione con le torce accese nel cortile buio della scuola, mentre in sottofondo continua a sentirsi la canzone "Tanti auguri a te" in maniera abbastanza inquietante. Dopo aver concluso l'operazione e con qualche ora di sonno in più, residenti e pompieri sono perfino riusciti a scherzare sulla vicenda. "Non volevamo rovinare il compleanno a nessuno – scrive l'account dei vigili del fuoco, accompagnando alla didascalia il filmato dell'operazione – ma questo non era proprio il momento. I vicini non ce la facevano più".

Il video ha fatto in poche ore il giro del mondo diventando virale, soprattutto a poche settimane da Halloween, la festa per eccellenza del macabro, dell'horror e del soprannaturale. La vicenda ha infatti ricordato agli appassionati la scena clou dei più celebri film dell'orrore.