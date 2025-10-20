Muore poche ore dopo il parto in casa: il dramma della nutrizionista e influencer Stacey Hatfield

La nutrizionista e influencer australiana Stacey Hatfield è morta a 30 anni dopo una “complicazione estremamente rara” insorta dopo il parto in casa del suo primo figlio, Axel. Il marito Nathan, devastato, l’ha ricordata come “la mia anima gemella e la luce della mia vita”.

Stacey Hatfield e suo marito Nathan

Una delle figure più amate del mondo del benessere australiano, la nutrizionista e influencer Stacey Hatfield, è morta improvvisamente poche ore dopo aver dato alla luce il suo primo figlio. Aveva soltanto trent’anni.

La tragedia, avvenuta il 29 settembre, ha sconvolto migliaia di persone che la seguivano online e ha lasciato nel dolore il marito, Nathan Warnecke, oltre a tutta la famiglia della giovane e a coloro che la conoscevano per la sua attività.

Il sogno materno spezzato di Stacey Hatfield

Secondo quanto raccontato dalla famiglia, Stacey aveva potuto tenere Axel tra le braccia e allattarlo per la prima volta. Pochi minuti dopo, però, le sue condizioni sono precipitate a causa di una “complicazione estremamente rara” insorta dopo il parto in casa. Trasferita d’urgenza in ospedale, nonostante i tentativi disperati dei medici, non c’è stato nulla da fare.

Nathan ha annunciato la notizia con un lungo post su Instagram, ricordando la moglie come la sua “anima gemella” e “la luce della mia vita”.

Stace è morta il 29 settembre dopo aver dato alla luce il nostro primo figlio, Axel, a casa. Poco dopo è sopraggiunta una complicazione imprevista e rarissima. Il personale ospedaliero è stato straordinario, ma nonostante ogni sforzo non hanno potuto salvarla.”

Una vita dedicata al benessere

Nata e cresciuta a Melbourne, Stacey era diventata una delle voci più seguite del settore grazie al suo brand Natural Spoonfuls, fondato nel 2019. Il progetto, nato dalla sua personale battaglia contro problemi digestivi, affaticamento e squilibri alimentari, si era trasformato in un punto di riferimento per chi cercava uno stile di vita “low tox” e naturale. Sul suo sito scriveva: “Il mio percorso di salute è iniziato dopo anni di disturbi intestinali, problemi di pelle e mancanza di energia. Ho imparato che la cura di sé comincia da ciò che scegliamo ogni giorno.”

Nel 2023 aveva poi lanciato Waffl, una società specializzata nella creazione di contenuti digitali per brand alimentari. Nathan, nel suo messaggio, ha ricordato con orgoglio la determinazione e la disciplina con cui la moglie aveva costruito tutto da zero:

Era una donna intraprendente, con una forza di volontà e un’etica del lavoro senza eguali. Sono immensamente orgoglioso di tutto ciò che ha realizzato, e grato di aver potuto aiutarla a realizzare i suoi sogni.”

L’amore per la natura e per le cose semplici

Chi la conosceva parla di Stacey come una persona solare, con un amore profondo per la natura, i viaggi e la vita senza eccessi. “Si sentiva a casa tra gli alberi, con la sabbia sotto i piedi”, ha scritto Nathan.

Non cercava la ricchezza materiale: il suo momento ideale era leggere un libro con una tazza di tè verde e il nostro bulldog francese, Winter, accanto.”

Nel corso degli anni, la coppia aveva condiviso un’infinità di esperienze in giro per il mondo: dalle escursioni tra i fiordi artici della Norvegia ai bagni nei laghi turchesi della Svizzera. “Sono ricordi che conserverò per sempre,” ha confidato Nathan, “avventure che hanno reso la nostra vita straordinaria.”

Stacey Hatfield

“Il suo sogno più grande era essere madre”

Sopra ogni altra cosa, Stacey desiderava diventare madre. “Era il suo sogno più grande,” ha scritto il marito.

Ha amato ogni istante della gravidanza, e per nove mesi ha detto ogni giorno a nostro figlio quanto lo amava. Lo ha tenuto tra le braccia, lo ha allattato, ha visto che era un maschietto e lo ha amato con tutto il cuore. Lo ama ancora, e lo amerà per sempre.”

I due si erano sposati meno di un anno fa, in una cerimonia intima sulle spiagge bianche delle Maldive, un ricordo che Nathan definisce “il giorno più felice della mia vita”. “Era la mia guida, il mio faro nella tempesta. Il mondo è meno luminoso senza di lei”, ha aggiunto.

Il dolore dei familiari di Stacey

Dopo la tragedia, amici e familiari si sono stretti intorno a Nathan, che ora affronta la vita da padre single. “Nathan non è il tipo che chiede aiuto, ma sappiamo che ne avrà bisogno,” ha spiegato l’amico di famiglia Jon Downie. “Occuparsi di un neonato da solo, mentre si affronta un dolore simile, è una sfida immensa.”

Il messaggio di Nathan ha toccato profondamente la comunità del benessere australiana, che ha inondato i social di ricordi e parole d’affetto. “Le nostre conversazioni, la tua passione per la fotografia e l’amore per la tua famiglia mi mancheranno moltissimo,” ha scritto la nutrizionista Sally O’Neil. “È un dolore che lascia senza parole,” ha aggiunto un’altra collega, Dani’s Health Eats.

Nathan ha concluso il suo messaggio con parole di struggente semplicità: “Grazie per la vita meravigliosa che abbiamo condiviso, amore mio. So che non è la fine. Ti rivedrò, un giorno.”