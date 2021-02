Una nuova e sorprendente scoperta arriva dagli scavi archeologi di Taposiris Magna, non lontano da Alessandria d'Egitto. Durante i lavori di recupero degli antichi resti di tombe risalenti alla civiltà egiziana, infatti, gli archeologi si sono imbattuti in una serie di mummie una delle quali molto particolari, una mummia con una lingua d'oro in bocca o meglio una foglia d'oro a forma di lingua che i contemporanei del defunto probabilmente avevano deciso di mettergli in bocca. A dare notizia dell'importante scoperta è stato lo stesso ministero delle Antichità dell'Egitto spiegando che lo scavo fa parte di una collaborazione tra una squadra di archeologi e studiosi egiziani e della Repubblica dominicana.

Secondo gli esperti le sepolture tra cui la mummia dalla lingua d'oro sarebbero risalenti a poco più di duemila anni fa e cioè all'epoca greco romana della civiltà egizia. In effetti era usanza dell'epoca decorare le salme dei defunti mummificate con amuleti in lamina d'oro a forma di lingua per consentir loro di parlare anche nell'aldilà, "in un uno speciale rituale per assicurare" ai defunti "la capacità di parlare davanti al tribunale di Osiride", dio egizio della morte.

La missione archeologica che si è concentrata nell'area dei resti del tempio di Taposiris Magna, a ovest di Alessandria, è riuscita a portare alla luce in tutto 16 tombe scavate nella roccia, una tecnica di inumazione diffusa all'epoca, con all'interno "un certo numero di mummie in cattivo stato di conservazione" come ha spiegato lo stesso ministero egiziano. Oltre a quella fotografata ci sarebbe anche un'altra mummia con la stessa lingua d'oro. Negli scavi emersi anche un maschera funeraria di una donna, otto fiocchi d'oro di una corona d'oro e otto maschere in marmo risalenti all'epoca greca e romana.