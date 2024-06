Morto in un incidente aereo William Anders, astronauta dell’Apollo 8 e autore della storica foto ‘Earthrise’

William ‘Bill’ Anders, ex astronauta membro della missione Apollo 8, è morto in un incidente aereo all’età di 90 anni. Lo ha annunciato il figlio Gregory. L’uomo è stato autore di una storica fotografia intitolata ‘Earthrise’, ‘Il Sorgere della Terra’: nello scatto il pianeta blu si staglia contro l’oscurità, con la superficie lunare in primo piano.