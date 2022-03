Morti due cugini di 12 e 14 anni durante diretta Instagram: “Lei gli ha sparato e poi si è suicidata” I fatti nella giornata di venerdì 26 marzo durante una festa di compleanno. Paris Harvey, 12 anni, e Kuaron Harvey, 14, si erano chiusi in bagno con una pistola. Per i genitori sarebbe stato solo un tragico incidente.

A cura di Biagio Chiariello

Stavano trasmettendo in diretta su Instagram quando uno ha sparato a morte all'altro prima di rivolgere l'arma contro di sé. A confermare la tragedia è stata la polizia e un parente di Paris Harvey, 12 anni, e Kuaron Harvey di 14, i due cugini rimasti uccisi in un assurdo incidente a St. Louis, nel Missouri. Gli agenti hanno risposto a una chiamata su una sparatoria nell'isolato 1000 di Spruce Street alle 2 del mattino di venerdì 26 marzo, ha confermato il dipartimento di polizia. Le autorità hanno classificato l'incidente come un omicidio-suicidio, ma i familiari affermano che si è trattato di un tragico incidente.

Stando alle ricostruzioni della CBS News, i due giovanissimi stavano partecipando ad una festa di compleanno, quando si sono ritirati in bagno per fare un video in streaming davanti allo specchio. Con sé avevano una pistola. Sarebbe stata Paris ad esplodere il colpo che ha centrato il cugino Kuaron. Sotto choc, quando si è accorta dell'accaduto la ragazzina si è sparata ed è morta.

"Non era una situazione in cui stavano litigando o qualcosa del genere", ha detto Susan Dyson, la nonna della ragazza morta. "Stavano giocando con una pistola quando non avrebbero dovuto. Ovviamente non avrebbero dovuto farlo". La madre di Paris, Shinise Harvey, ha invece spiegato all'emittente locale KSDK che la figlia "ha lasciato cadere la pistola ed è partito un colpo, per quanto ne so. E poi quando l'ha raccolta per la canna ne è esploso un altro. Questo è tutto quello che so. … Non è stato un suicidio. È stato solo uno strano incidente", ha detto la donna. Shinise non sa come la figlia si sia procurata quella pistola.