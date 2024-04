video suggerito

Morti a 62 anni i gemelli siamesi Lori e George Schappell: erano i più longevi del mondo Sono morti a 62 anni Lori e George Schappell. Nati in Pennsylvania il 18 settembre 1961, erano i gemelli siamesi più longevi viventi, secondo il Guinness World Records. Nel 2007 George aveva fatto coming out come persona transgender. “Siamo molto felici” – aveva detto Lori in un’intervista – “Tutto si riduce al compromesso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

792 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lori e George Schappell

Sono morti a 62 anni Lori e George Schappell: erano i gemelli siamesi più longevi del mondo. I due, anche se la notizia si è diffusa solo oggi, sabato 13 aprile, sono morti il ​​7 del mese per cause sconosciute, come riportano i necrologi congiunti pubblicati dalla Leibensperger Funeral Homes di Amburgo, in Pennsylvania.

I gemelli Schappell erano nati in Pennsylvania il 18 settembre 1961. La coppia, come già detto, aveva 62 anni e deteneva il record di gemelli siamesi più anziani viventi, secondo il Guinness World Records.

Prima che George Schappell facesse coming out come persona transgender nel 2007, i due detenevano anche il record di gemelle siamesi più anziane di sempre. Poi sono diventati la prima coppia di gemelli siamesi dello stesso sesso a identificarsi come generi diversi, come riporta Usa Today.

Lori e George Schappell erano gemelli craniopagi

I Schappell erano gemelli craniopagi, ovvero erano due persone che vivevano con i teschi parzialmente fusi. Secondo Guinness, la coppia condivideva i vasi sanguigni vitali e il 30% del cervello. Avevano una delle forme più rare di gemellaggio siamese, che si presente solo nel 2-6% dei casi.

I gemelli erano congiunti con la fronte rivolta in direzioni opposte e non erano in grado di vedersi e gli interventi chirurgici per separare gemelli siamesi come loro non erano ancora possibili quando nacquero, anche se non hanno mai dichiarato di voler essere separati. "Non credo nella separazione", ha detto Lori Schappell al Los Angeles Times nel 2002. "Penso che tu stia intralciando l'opera di Dio".

I due vivevano vite diverse

Nonostante la loro unione fisica, i gemelli avevano vite molto diverse. Lori Schappell era in grado di camminare mentre a suo fratello George, che era leggermente più basso, era stata diagnosticata la spina bifida e non era in grado camminare da solo, come riportava il Los Angeles Times nel 2002. Lori quindi spingeva il fratello in giro su un mobile sgabello ovunque andassero.

Lori e George Schappell

George ha lavorato per anni come cantante country professionista, organizzando anche concerti all'estero, mentre Lori ha conseguito una laurea e ha lavorato in un ospedale. Mentre Lori Schappell preparava gli strumenti medici, George sedeva in silenzio con un libro, avevano raccontato i due in un'intervista.

Crescendo insieme, la coppia aveva trovato diversi modi per adattarsi alla presenza costante l'uno dell'altro. Per esempio, a Lori piaceva fare la doccia la sera, mentre suo fratello preferiva farla all'inizio di ogni giornata. Così erano riusciti a escogitare una tecnica che permetteva a un gemello di fare il bagno mentre l'altra rimaneva asciutta e viceversa.

Lori: "Siamo molto felici, tutto si riduce al compromesso"

"Siamo molto felici", aveva detto Lori. “Tutto si riduce al compromesso. Se più persone nella vita facessero così, il mondo sarebbe un posto migliore”. I gemelli avevano vissuto i primi 24 anni della loro vita in un istituto per disabili mentali dopo che i loro genitori, "spaventati e confusi", li avevano lasciati lì.

Hanno potuto lasciare l'istituto solo dopo che la moglie dell'ex governatore della Pennsylvania Richard Thornburgh, Ginny, aveva all'epoca contribuito a dimostrare ai funzionari statali che non soffrivano di disabilità intellettiva. Successivamente i gemelli si erano trasferiti in una casa progettato per gli anziani a Reading, dove vivevano da soli.

I gemelli Schappell sono apparsi in numerosi documentari televisivi e talk show. Hanno anche recitato in un episodio del 2004 di "Nip/Tuck", interpretando i gemelli siamesi Rose e Raven Rosenberg.