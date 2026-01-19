Morti 13 bambini nello scontro tra un camion e uno scuolabus, l’incidente in Sudafrica: indagini in corso

Almeno 13 bambini sono morti nello scontro fra un camion e uno scuolabus nella provincia di Gauteng, in Sudafrica. Il mezzo con a bordo gli studenti stava sorpassando dei veicoli quando ha colpito il camion frontalmente.

Persone sul luogo dell’incidente.

Sono almeno 13 i bambini morti nello scontro fra un camion e uno scuolabus avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, intorno alle 7, nella provincia di Gauteng, in Sudafrica. È il bilancio riferito dalle autorità locali.

A quanto si apprende, 11 studenti sarebbero morti sul posto e 2 dopo il trasporto in ospedale. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il minibus con a bordo i bambini stava sorpassando alcuni veicoli fermi quando ha colpito il camion in una collisione frontale. Sui social sono stati diffusi i video ripresi dal luogo del sinistro.

La polizia ha dichiarato che l'incidente è oggetto di indagine e che il conducente del camion verrà prossimamente interrogato. Il ministro dell'istruzione provinciale, Matome Chiloane, ha dichiarato ai giornalisti che anche il conducente dello scuolabus sarà indagato per possibile guida sconsiderata.

I servizi di emergenza di Gauteng hanno trasportato 5 pazienti all'ospedale di Sebokeng, mentre altri 2 sono stati portati all'ospedale di Kopanong per ulteriori cure mediche. Anche il conducente dell'autobus ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale.

Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha espresso il suo cordoglio per la perdita di vite umane, affermando che le autorità nazionali e provinciali forniranno alle famiglie e alle scuole il necessario sostegno psicologico.

"I nostri figli sono il bene più prezioso della nazione e dobbiamo fare tutto il possibile, dal rispetto delle regole della strada alla qualità dei fornitori di servizi", ha affermato Ramaphosa.

La ministra dell'istruzione del Paese, Siviwe Gwarube, ha spiegato che molti incidenti che coinvolgono i trasporti scolastici sono causati da errori dei conducenti. Ha inoltre invitato il dipartimento dei Trasporti ad assicurarsi che i veicoli incaricati del trasporto degli scolari siano idonei alla circolazione.