Morta la duchessa di Kent, famiglia reale britannica in lutto: “Instancabile nell’aiutare gli altri”

La duchessa di Kent Katharine Worsley è morta a 92 anni a Kensington Palace dove si era ritirata da diversi mesi per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Moglie del principe Edward, duca di Kent e cugino della defunta regina Elisabetta, era il membro più anziano della famiglia reale britannica. Per lei funerale cattolico.

È morta all’età di 92 anni la duchessa di Kent Katharine Worsley, membro più anziano della famiglia reale britannica. A renderlo noto è stata la stessa casa Reale inglese in una nota diffusa oggi, venerdì 5 settembre. La duchessa di Kent è deceduta nella serata di giovedì a Kensington Palace dove si era ritirata da diversi mesi per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Chi era la duchessa di Kent Katharine Worsley

Moglie del principe Edward, duca di Kent e cugino della defunta regina Elisabetta II, Katharine Worsley era apparsa in pubblico per l’ultima volta nell’ottobre dello scorso anno ma già da tempo la si vedeva raramente in occasioni pubbliche e non aveva potuto nemmeno partecipare al funerale della Regina né all'incoronazione di Re Carlo. Nata da una famiglia aristocratica di proprietari terrieri nello Yorkshire, la duchessa entrò a far parte della famiglia reale nel 1961, quando sposò il duca di Kent, nipote di re Giorgio V. Con la morte della monarca era diventa la più anziana nella famiglia reale.

"Si è spenta serenamente ieri sera a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia", si legge nella nota del Palazzo reale che ha ordinato di mettere a mezz'asta le bandiere di tutte le residenze reali, compresa Buckingham Palace. "Il Re, la Regina e tutti i membri della Famiglia Reale si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e ricordano con affetto la dedizione della Duchessa verso tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani" aggiunge la nota.

Funerali cattolici per la duchessa di Kent

“Era un membro della famiglia che ha lavorato instancabilmente per aiutare gli altri e sostenuto numerose cause, anche attraverso il suo amore per la musica. La rimpiangeremo" hanno dichiarato il principe e la principessa del Galles. Dopo essere stata per anni volto noto agli eventi reali presenziando anche a numerosi eventi pubblici tra cui Wimbledon, con l'avanzare dell'età infatti era diventata un'insegnante di musica con apparizioni sempre più rare.

Carlo ha approvato il lutto reale fino al giorno del funerale della duchessa la cui data però deve essere ancora fissata. I funerali della duchessa di Kent saranno però l’occasione per il primo funerale cattolico celebrato per un membro della famiglia reale nella storia britannica moderna visto che Katharine Worsley si era convertita al cattolicesimo. Alle esequie si prevede la partecipazione di diversi membri della famiglia reale, tra cui forse anche il Re e la Regina.