video suggerito

Morso da un ragno violino mentre dorme nel suo letto a casa: si sente male mentre è in vacanza La disavventura Nigel Hunt, 59 anni, originario delle isole Scilly, nel Regno Unito. Mentre si stava imbarcando per Sharm El-Sheikh ha cominciato a stare male. Fortunatamente in un ospedale egiziano hanno intuito cosa potesse essere… Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nigel Hunt

È stato morso allo stomaco da un ragno violino poco prima di partire per una vacanza a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Nigel Hunt, 59 anni, originario delle isole Scilly, nel Regno Unito, stava dormendo nel suo letto quando il famigerato aracnide lo ha attaccato, come riportato da Metro.co.uk.

In un primo momento non ha avvertito alcun sintomo, ma due giorni dopo ha iniziato a sentirsi male, e il morso è progressivamente peggiorato. Attualmente è ricoverato presso l'ospedale di Sharm El-Sheikh. "Eravamo arrivati all'aeroporto e, dopo aver superato il check-in, ci siamo diretti alle partenze. A quel punto, tutto è peggiorato molto rapidamente. Mi sono sentito male nella sala partenze e durante il volo sono stato costretto a usare il sacchetto per il vomito per la maggior parte del viaggio", ricorda il 59enne.

"All'arrivo a Sharm El-Sheikh, abbiamo raccolto le nostre cose e ci siamo diretti in farmacia per prendere degli antibiotici o qualcosa che potesse aiutarci a combattere la malattia. Ci hanno prescritto un paio di farmaci, ma il giorno dopo siamo andati in ospedale per ottenere una nuova prescrizione", spiega. Tuttavia, la situazione non è migliorata.

Leggi anche Arriva in pronto soccorso dopo il morso di un ragno violino, 70enne ricoverato nel Modenese

Due giorni dopo, siamo andati in un altro ospedale a Hadaba, dove ho subito esami del sangue ed ecografie. Abbiamo aspettato un paio d'ore affinché il medico controllasse i risultati. Ci ha poi informato che avevamo fatto bene a recarci lì, perché il morso era stato causato da una falsa vedova nera, nota anche come ragno violino".

Nella maggior parte dei casi, il morso del ragno violino provoca solo arrossamento, prurito, irritazione e sensazione di formicolio. Tuttavia, in alcuni casi, dopo circa 48-72 ore, la ferita può infettarsi e ulcerarsi. Il veleno del ragno violino è necrotizzante, il che significa che l'area cutanea intorno al morso può sviluppare necrosi.

Ed è proprio ciò che è successo a Nigel: "Se non fossi andato in ospedale per un secondo esame entro sei o dieci giorni, sarei morto. Non mi hanno ancora dato una data di dimissione perché la ferita è ancora aperta e devo farla medicare ogni due giorni", racconta dal letto d'ospedale. "Passare da sano a malato in così poco tempo, e poi sentirsi dire che potresti morire, è stato spaventoso".

La moglie, Sandra, ha aggiunto: "Un'altra persona sulle isole Scilly ha raccontato che è successa la stessa cosa: ha quasi perso il ginocchio. I medici in Egitto sono convinti che si tratti di un morso di ragno. Nigel continua a recarsi in ospedale per far pulire la ferita e medicarla senza anestesia. È orribile da vedere. Devono anche continuare a monitorare la situazione per assicurarsi che non si sviluppino altre forme di necrosi".