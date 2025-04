video suggerito

Muore a 76 anni mentre scarica la biancheria di un hotel a Montecatini: "Era al primo giorno di prova" Un uomo si è sentito male mentre era al lavoro in un albergo del centro di Montecatini, in provincia di Pistoia: aveva 76 anni ed era al suo primo giorno di prova della stagione con una ditta di trasporti livornese.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio.

Un uomo si è sentito male mentre era al lavoro in un albergo del centro di Montecatini, in provincia di Pistoia. Stando alle prime informazioni, è morto mentre stava scaricando la biancheria dell'hotel nella mattinata di oggi giovedì 10 aprile. Si sarebbe subito accasciato a terra e non si è più ripreso. Era al suo primo giorno di prova della stagione con una ditta di trasporti livornese.

A dare l'allarme sarebbe stato un operaio impegnato in un cantiere di fronte all'albergo. Sarebbe corso da lui e avrebbe chiamato il 112: quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma senza riuscirci. Sul posto è intervenuto anche il personale della Asl e gli agenti del commissariato di Montecatini Terme. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso: resta da capire nel dettaglio cosa sia successo all'uomo.

La vittima aveva 76 anni ed era un autista professionista. Prima di partire verso Montecatini aveva chiamato il figlio di 49 anni, poi la triste notizia. Lascia anche una moglie, una figlia e quattro nipotini. Purtroppo è stato reso noto che l'uomo è morto mentre era impegnato nel suo primo giorno di prova con la nuova ditta di Livorno. A breve verranno celebrati i funerali.