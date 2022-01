Mistero ad Amsterdam: morto ingegnere italiano di 42 anni, si indaga per omicidio Paolo Moroni aveva 42 anni, viveva e lavorava da alcuni anni in Olanda ed era originario della provincia di Roma: giallo sul movente.

A cura di Biagio Chiariello

Un ingegnere informatico di Allumiere, in provincia di Roma, è morto ad Amsterdam in circostanze ancora tutte da chiarire. È successo qualche giorno fa ma la Farnesina ha avvertito la famiglia soltanto ieri. Si chiamava Paolo Moroni e aveva 42 anni. Stando a quanto ricostruito, l'uomo era tornato da pochi giorni nella capitale olandese: dopo l'esplosione della pandemia, da ormai oltre un anno svolgeva il suo lavoro in smart working nel comune collinare. si sta occupando la polizia olandese che sta tentando di ricostruire la dinamica del decesso e se ci sono altre persone coinvolte.

Le indagini sul caso in Olanda e in Italia

Tutti da chiarire tempi, modalità e movente di quello che ha tutta l'aria di essere un omicidio. L’unico particolare trapelato, comunque significativo, è che si sta indagando su una pista italo-olandese; probabile quindi che nella vicenda siano coinvolte anche persone di quella nazionalità e che vi siano già dei sospetti. In Italia l'incarico di svolgere indagini è stato affidato alla Compagnia Carabinieri di Civitavecchia.

La famiglia di Paolo Moroni

La famiglia Moroni è molto conosciuta ad Allumiere e non solo: Paolo era figlio di Enrico e fratello di Ettore, titolare del notissimo ristorante “Tramontana”, sito sulla Provinciale dei Sassicari, nonché di Gabriella, maestra di danza. Inoltre a Cesare Moroni, suo zio, è stata intitolata una piazza in contrada Sant’Antonio, dopo che morì in seguito a un incidente di caccia. Diplomatosi al Liceo scintifico Galilei di Civitavecchia e poi laureatosi in ingegneria, Paolo aveva presto trovato lavoro ad Amsterdam presso un’azienda.