Missione di pace in Russia, Mosca: “Nessun accordo specifico raggiunto col cardinale Zuppi” Prosegue la missione di pace del Cardinale Matteo Zuppi, inviato di Papa Francesco in Russia. Secondo il portavoce del Cremlino, “nessun accordo specifico è stato raggiunto nel colloquio di ieri con Yuri Ushakov, consigliere di Putin”. Oggi incontro con il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa.

A cura di Ida Artiaco

Nessun accordo specifico è stato raggiunto nel colloquio di ieri tra Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera del presidente russo Vladimir Putin, e il cardinale Matteo Zuppi, inviato di Papa Francesco in Russia. È quanto ha appena annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax, aggiungendo che "il dialogo continuerà se sarà necessario".

Nessuna novità, dunque, al momento dalla missione di pace dell'Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale italiana, che è arrivato a Mosca nei giorni scorsi, dopo essere stato anche a Kiev, per "incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace" in Ucraina, come si legge in una nota della sala stampa Vaticana.

Sempre Peskov, per il quale tra Zuppi e Ushakov, c'è stato "uno scambio di vedute e informazioni su questioni umanitarie nel contesto della situazione ucraina", ha poi ribadito che "non ci sono le condizioni per risolvere la situazione in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici, e quindi la Russia continuerà la sua operazione militare speciale".

Questa mattina il cardinale Matteo Zuppi ha incontrato anche Maria Llova-Belova, Commissaria russa per i Diritti dei bambini, per discutere dell'accusa ucraina secondo cui la Russia avrebbe deportato dei minorenni sul proprio territorio. "Ho incontrato il cardinale Matteo Zuppi. Abbiamo discusso di questioni umanitarie legate alle operazioni militari e alla protezione dei diritti dei bambini. Sono sicura che le virtù cristiane della carità e della misericordia aiuteranno nel dialogo e nella comprensione reciproca", ha fatto sapere Lvova-Belova in una dichiarazione.

Intanto, oggi Zuppi, nella seconda giornata della sua visita a Mosca, incontrerà il patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa. "Oggi nel pomeriggio incontreremo Sua Santità il Patriarca Kirill – ha fatto sapere parlando al Tg1 il Nunzio a Mosca, mons. Giovanni D'Aniello – e poi questa sera ci sarà una celebrazione eucaristica in cattedrale nella quale il cardinale incontrerà la comunità cattolica, concelebrerà con i vescovi e i sacerdoti e lì certamente porterà il saluto, la vicinanza e la preghiera del Santo Padre per tutta la comunità cattolica. E soprattutto si pregherà per la pace". Poi domani, venerdì 30 giugno, nel primo pomeriggio il Cardinale farà ritorno a Roma senza però aver avuto alcun confronto col presidente Vladimir Putin.