Minneapolis, il sindaco attacca l’ICE dopo l’omicidio di Renee Nicole Good: “Fuori dai co****ni”

Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha attaccato gli agenti dell’ICE dopo l’omicidio della 37enne Renee Nicole Good. “Andatevene fuori dai cog***ni. Voi siete qui per dare sicurezza, ma state facendo l’opposto. Una persona è morta ed è colpa vostra”, ha detto in una conferenza stampa.

La morte di Renee Nicole Good, la 37enne uccisa dagli agenti federali dell'immigrazione (ICE) a Minneapolis, sta diventando un caso negli Stati Uniti, scatenando proteste e polemiche.

Cittadina americana originaria del Colorato e madre di tre figli, Good si trovava all'interno della sua auto durante un blitz anti-migranti quando è stata fermata da alcuni agenti.

La scena è stata ripresa in un video dove si vede uno di loro aprire il fuoco dentro il finestrino della vettura con cui la donna si stava allontanando. La 37enne è stata ferita mortalmente con tre colpi di pistola alla testa.

L'ICE e diverse autorità affermano che la donna abbia deliberatamente puntato il suo Suv contro gli agenti, un'affermazione contestata invece dal sindaco Jacob Frey.

Durante una conferenza stampa il primo cittadino si è rivolto agli agenti: "All'ICE dico: ‘Andatevene fuori dai cog***ni'. Voi siete qui per creare un qualche tipo di sicurezza, ma state facendo l'esatto opposto. Una persona è morta, ed è colpa vostra".

"Questo è il risultato dell'azione di un agente che ha usato il suo potere in modo sbagliato, per questo una persona è morta. Alla famiglia dico che sono estremamente dispiaciuto. Lavoreremo il più rapidamente possibile per avere giustizia, è ciò che otterremo", ha aggiunto.

Sul caso è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump difendendo l'operato dell'ICE e sostenendo che l'agente che ha colpito la donna avrebbe sparato per "autodifesa".

Intanto, centinaia di persone hanno sfidato il gelo, e non solo quello, nelle strade di Minneapolis per protestare. I manifestanti mostrano cartelli con la scritta ‘Via l'Ice da Mpls‘. Le scuole pubbliche della città rimarranno chiuse per il resto della settimana scolastica "per motivi di sicurezza".

Le proteste sono arrivate anche a New York, dove circa 400 persone si sono radunate fuori dall'ufficio dell'Ice a Manhattan. I leader democratici di Camera e Senato hanno chiesto un'indagine su quanto accaduto a Minneapolis.

"Questo omicidio deve essere oggetto di un'inchiesta approfondita, nel pieno rispetto della legge", ha detto il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries. Anche il leader dem in Senato Chuck Schumer ha chiesto un'indagine "completa. Quando si hanno agenti dell'Ice sulle strade senza la collaborazione delle forze locali succedono tragedie".