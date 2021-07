Un uomo nello Stato USA dell'Arizona che ha minacciato di far esplodere una bomba durante un tentativo di rapina in banca ha detto alla polizia che voleva "solo pagare l'affitto e comprare un'auto", Come riporta Foxnews, Anekin Genesis, 32 anni, è entrato in una banca a Glendale lunedì pomeriggio e ha presentato un bigliettino ai dipendenti sul quale, pare, c'era scritta che con sé aveva una bomba, come confermato dalla polizia locale in un comunicato stampa. Ha detto ai dipendenti che avrebbe fatto esplodere la bomba se fosse stato ferito o arrestato.

Le autorità hanno spiegato che nelle immagini di videosorveglianza si vede l'uomo che "indica il suo orologio e dice ai dipendenti della banca che il tempo sta per scadere". Quando i dipendenti si sono nascosti per la loro sicurezza, Genesis ha lasciato la banca a mani vuote, secondo la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto intorno alle 15:40 su segnalazione di un tentativo di rapina da parte di un sospetto probabilmente armato. Un testimone ha detto a un agente che il sospetto era poi fuggito a piedi. La polizia ha trovato Genesis nascosto dietro i cespugli nelle vicinanze e lo ha preso in custodia senza incidenti.

Durante una perquisizioni gli agenti hanno trovato prove del tentativo di rapina in banca su Genesis: in particolare una nota parzialmente scritta in cui l'uomo faceva intendere di voler compiere una rapina in banca. Durante l'interrogatorio con gli investigatori, la polizia ha detto che Genesis "ha confessato, dicendo che pensava che avrebbe rapinato una banca per pagare l'affitto e comprare un'auto". L'uomo si trova ora in prigione e deve rispondere all'accusa di rapina a mano armata.