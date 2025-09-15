“Mi sentivo troppo pigro per camminare”: ubriaco alla guida di una Jeep di Barbie, viene arrestato
A Prince George, in Canada, la polizia ha messo le manette a un uomo che aveva deciso di trasformare la Barbie Jeep della figlia del coinquilino in un bolide da corsa… da 5 km/h.
Il protagonista della storia è Kasper Lincoln, che venerdì mattina, durante l’ora di punta, si è presentato in strada a bordo di una ‘fiammante' Jeep rosa giocattolo. Il veicolo, per la cronaca, è pensato per bambini dai 3 ai 7 anni e può reggere al massimo 59 chili. Non esattamente una macchina da corsa. Ma sufficiente, evidentemente, a farlo finire nei guai.
Secondo quanto raccontato da lui stesso alla CBC, Lincoln era “troppo pigro” per andare a piedi a comprare uno Slurpee e ha pensato bene di prendere in prestito l’auto giocattolo intorno alle 9 del mattino. “Usavo pure i segnali con le mani,” ha detto con orgoglio, “non avevo idea di stare infrangendo la legge. Non l’avevo mai guidata prima!"
La scenetta non è passata inosservata: una pattuglia in borghese della Royal Canadian Mounted Police, allertata da automobilisti sbigottiti, ha fermato il mini-veicolo per un controllo. Risultato? Test alcolemico positivo e – come se non bastasse – patente già sospesa. Insomma, l’uomo non poteva guidare neanche un triciclo.
La testimone Summer Caron, che ha ripreso il tutto, ha raccontato che Lincoln andava a “forse 3 miglia all’ora [5 km/h] ”. Nel video la si sente ridere incredula: “Davvero lo state arrestando per aver guidato una Jeep per bambini?”.
La legge però non ammette sconti, nemmeno davanti a un giocattolo. Come ha spiegato la portavoce della polizia, caporale Jennifer Cooper: “Qualsiasi veicolo che circola su strada e non è mosso esclusivamente dalla forza muscolare è considerato a tutti gli effetti un veicolo a motore. Serve patente e assicurazione. E in questo caso c’era anche il rischio per gli altri automobilisti costretti a evitarlo, senza contare che nessuno si aspetta di dover fare attenzione a una Jeep per bambini su una strada trafficata”.
Lincoln, dal canto suo, l’ha presa con filosofia. Ha ricevuto un divieto di guida di 90 giorni e dovrà presentarsi in tribunale a dicembre, ma ha definito l’arresto “il più divertente” della sua vita. “Non ce l’ho con la polizia,” ha dichiarato. “La lezione l’ho imparata: non bere e guidare. Nemmeno una macchina giocattolo.”