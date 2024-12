video suggerito

Messico, sale a bordo di un aereo con la famiglia e cerca di dirottarlo verso gli Usa: arrestato 31enne Un uomo di 31 anni è stato arrestato in Messico per aver cercato di dirottare un volo nazionale verso gli Stati Uniti aggredendo l’assistente di volo e tentando l’irruzione nella cabina del pilota. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Un uomo di 31 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre, con l'accusa di aver tentato di dirottare un volo nazionale in Messico verso gli Stati Uniti. L'Airbus A320 era decollato intorno alle 7.17 dall'aeroporto di Leon, nello stato del Guanajuato, ed era diretto verso nord, a Tijuana. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Guadalajara dopo circa 45 minuti.

Secondo quanto reso noto, il 31enne avrebbe aggredito un assistente di volo nel tentativo di dirottare l'aereo verso gli Stati Uniti. I membri dell'equipaggio sono però riusciti a immobilizzarlo, impedendogli di fatto di accedere alla cabina di pilotaggio. L'uomo viaggiava con la sua famiglia.

L'aggressore avrebbe detto all'assistente di volo aggredito che un suo parente era stato rapito e che era stato minacciato di morte se da Leon fosse andato a Tijuana. Dopo l'arresto, il volo ha ripreso il suo normale corso verso la città a nord.

Secondo le prime informazioni disponibili, il 31enne avrebbe cercato di accedere alla cabina del pilota aggredendo il personale di bordo per poi fare irruzione all'interno della cabina di comando e sostituirsi al conducente. Fortunatamente lo staff è riuscito a fermare l'aggressione sul nascere, impedendo che i passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo dell'aereo potessero in qualche modo farsi male. Il 31enne non sarebbe neppure riuscito ad accedere alla cabina e il suo piano è stato sventato sul nascere. Dopo l'arresto, lo staff di bordo è stato medicato per poi riprendere a fare il proprio lavoro.

L'aereo è riuscito a completare il viaggio dopo l'arresto dell'aggressore, ammanettato e condotto a terra dalle forze dell'ordine che lo hanno poi portato via per svolgere le formalità di rito utili all'arresto.