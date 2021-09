McDonald’s, morta l’inventrice dell’Happy Meal: Yolanda Fernández aveva 87 anni Yolanda Fernández de Cofiño era nata in Cile nel 1934. Negli anni Settanta, dopo essersi trasferita in Guatemala, decise di aprire il primo ristorante della nota catena di fast food nel Paese del Centro America. E lì ha iniziato a offrire un pasto con porzioni più piccole più adatte ai bambini, chiamandolo ‘Ronald Menu’…

A cura di Biagio Chiariello

Yolanda Fernández de Cofiño è morta all'età di 87 anni. Di origini cilene, era considerata l'inventrice dell'Happy Meal di McDonald's. Il classico menu pensato per i più piccoli che ha consentito di guadagnare diversi milioni di dollari alla multinazionale USA. Yolanda e suo marito, José María Cofiño, avevano acquistato il primo franchising McDonald's in Guatemala nel 1974 e avevano continuato a gestirlo fino a quando la coppia non ha deciso di lasciarlo ai proprio figli nel 2018. Negli anni Settanta la donna ebbe l'idea di creare un pasto specificamente pensato per aiutare i genitori a dar da mangiare ai propri figli più facilmente.

Chi era Yolanda Fernández de Cofiño

Yolanda era nata in Cile nel 1934 ma si era trasferita in Guatemala nel 1956 quando suo padre era stato nominato ambasciatore nel Paese del Centro America. Ieri, McDonald's Guatemala si è detto "profondamente dispiaciuto per la morte della signora Yolanda Fernández de Cofiño". "Questo è senza dubbio uno dei momenti più difficili e tristi per la famiglia, l'azienda e i suoi migliaia di collaboratori in Guatemala", hanno detto.

L'invenzione dell'Happy Meal

Era il 1974 quando Yolanda si era accorta che le porzioni del menu McDonald's potevano essere troppo grandi per i bambini, così semplicemente ha deciso di ridurle e renderle più adatte per i piccoli, chiamandole "Ronald Menu". Nel pasto, racchiuso in un sacchetto di carta, erano inclusi un hamburger, patatine fritte e un gelato. Il "Ronald Menu" ha avuto successo e presto il management di McDonald's a Chicago se ne è accorto. L'azienda ha chiesto a Bob Bernstein, fondatore e CEO dell'agenzia di marketing Bernstein-Rein, di sviluppare il concetto.

L'arrivo nei McDonald's USA

L'Happy Meal è stato lanciato negli Stati Uniti nel 1979 e il prodotto conteneva più opzioni, come un cheeseburger o un hamburger, e includeva il giocattolo che ora è la parte più nota del pasto per bambini. Il pasto arrivava in una scatola colorata. Yolanda Fernández de Cofiñoma fu anche la prima a ideare e progettare feste per bambini nei ristoranti e ha ricevuto per questo un Ronald Award nel 1980. Si è potuta fregiare anche del premio "Golden Arches", che è il più alto riconoscimento assegnato da McDonald's, così come altri premi nazionali e internazionali.