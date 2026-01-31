“Marte può attendere. L’umanità no”: la risposta di Sanchez a Musk sulla legge che regolarizza i migranti

Botta e risposta sui social tra Elon Musk e Pedro Sanchez sulla regolarizzazione dei migranti, misura avviata martedì scorso dal governo spagnolo. Il fondatore di SpaceX ha condiviso un post sul suo profilo social X in cui si legge che Sanchez regolarizza i migranti per aumentare un "blocco di elettori fedeli indebitati con la sinistra". "Wow", è il commento si Musk. Il leader socialista gli dà una risposta tranchant: "Marte può aspettare. L'umanità no". Il riferimento è all'ambizioso progetto del magnate americano di portare una astronave sulla superficie del Pianeta rosso, e di ‘colonizzarlo'-

Il post pubblicato dal patron di Tesla è scritto dall'influencer Ian Miles Cheong sulla regolarizzazione in Spagna di circa mezzo milione di migranti. "La Spagna ha appena legalizzato 500.000 stranieri illegali per ‘sconfiggere l'estrema destra", scrive Ian Miles Cheong nel testo. "Non è nemmeno più un segreto. Legalizzando 500.000 clandestini con il pretesto di sconfiggere l'estrema destra, Pedro Sanchez sta essenzialmente lasciando cadere la maschera. Questa è ingegneria elettorale", ha aggiunto l'influencer ultraconservatore nel post, accompagnato da immagini di migranti.

"La logica è semplice: legalizza mezzo milione di persone, accelera la cittadinanza (che per molti richiede solo due anni) e hai effettivamente importato un blocco di elettori massiccio e leale che è in debito con la sinistra", è il ragionamento.

Si tratta degli stessi argomenti sostenuti in Spagna dal partito di estrema destra Vox e dal conservatore Partido Popular contro la regolarizzazione, ai quali ha replicato ieri il ministro della Giustizia, Felix Bolanos, affermando che "la Spagna non ha un problema di immigrazione" e accusandoli di diffondere ‘fake news' poiché i migranti regolarizzati "non votano alle elezioni politiche".

"Vorrei chiedervi: da quando riconoscere dei diritti è diventato qualcosa di radicale? Da quando l'empatia è diventata qualcosa di eccezionale?", ha detto Sanchez. "La Spagna è soprattutto un Paese accogliente, e questa è la strada che scegliamo: dignità, comunità e giustizia".

Secondo il premier spagnolo gli immigrati sono fondamentali per l'economia del Paese, cresciuta del 2,8% lo scorso anno, quasi il doppio dell'1,5% registrato nell'intera Eurozona. Con una popolazione che invecchia e un basso tasso di natalità, secondo il premier gli immigrati contribuiscono ad aumentare la forza lavoro e a mantenere il sistema pensionistico.

Il principale partito di opposizione, il conservatore Partito popolare, e la formazione di estrema destra Vox hanno attaccato il governo, sostenendo invece che la regolarizzazione incoraggerà nuova immigrazione illegale. Musk aveva già avuto uno scontro con il governo spagnolo all'inizio del mese, quando al Forum economico mondiale di Davos ha proposto di utilizzare le aree rurali e scarsamente popolate della Spagna per ospitare impianti di energia solare in grado di produrre elettricità sufficiente a rifornire tutta l'Europa. La ministra dell'Ambiente Sara Aagesen ha definito la proposta "una totale stravaganza".