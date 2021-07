Non si è presentato più volte in tribunale per le udienze del suo processo affermando di non potersi "neanche permettere il biglietto dell'autobus", il giudice però non ha voluto sentir ragione e lo ha ‘condannato' semplicemente a camminare (in attesa della reale sentenza) per coprire la distanza che lo separa dal palazzo di giustizia alla sua abitazione (22 chilometri). Ricky Portman, 41enne inglese accusato di abusi sessuali, aveva saltato due udienze del procedimento penale (il 10 e 16 maggio) presso la Corte di Worcester dalla sua casa a Bromsgrove, in Regno Unito. L'uomo aveva spiegato di "non avere soldi" per prendere i mezzi pubblici, ma il giudice James Burbidge non l'ha presa bene. "L'imputato sta spendendo i soldi in alcol" ha evidenziato, sottolineando che avrebbe dovuto risparmiare alcune dei suoi benefit per coprire il costo del viaggio. "Non si tratta di scegliere, è obbligato a presentarsi in tribunale. Se si sta solo ubriacando, non ha scuse legittime e ragionevoli".

Portman è finalmente apparso in tribunale tramite collegamento video martedì 29 giugno dopo essere stato arrestato per dichiararsi colpevole di violenza sessuale. Il suo avvocato, Ilana Davis, ha affermato che il suo cliente "aveva solo £ 5 rimaste sul suo conto in banca" il 15 giugno, il giorno prima della sua ultima scadenza in tribunale. Ha detto che l'imputato aveva speso "l'ultimo dei suoi soldi" per recarsi alla stazione di polizia e firmare i documenti relativi alla sua cauzione. L'uomo avrebbe inoltre chiesto aiuto alla polizia per arrivare in tribunale il giorno successivo, ma gli agenti non erano stati "in grado di aiutarlo". Portman soffrirebbe di artrite, stando al suo avvocato. Gli è stata concessa la libertà su cauzione e sarà condannato il 27 luglio.