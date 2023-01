Mangiava cibo spazzatura e scaduto nei suoi video, morto tiktoker a 33 anni: presunto infarto È morto a 33 anni per un “presunto attacco cardiaco” Taylor LeJeune, famoso tiktoker americano con circa 2 milioni di follower, noto con il nome di Waffler69: nei suoi video mangiava cibo spazzatura o scaduto anche da più di 10 anni.

A cura di Ida Artiaco

Mangiava cibo spazzatura e spesso scaduto da tempo nei suoi video che hanno macinato sui social milioni di visualizzazioni. Ma Taylor LeJeune, famoso tiktoker americano con circa 2 milioni di follower, noto con il nome di Waffler69, non comparirà più in nessuna clip: è morto all'età di 33 anni per un "presunto attacco cardiaco".

A comunicare il decesso dell'influencer è stato il fratello Claydorm: "Mio fratello Taylor… è morto intorno alle 22:00 dell'11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di cuore. È stato portato d'urgenza in ospedale e un'ora e mezza dopo è morto. Non ho ancora realizzato ciò che è successo. Il futuro è un'incognita… ma ho pensato che avrei dovuto annunciare la sua morte su TikTok per farlo sapere a tutti".

LeJeune viveva in Louisiana con la madre. Come ha riferito NBC News, è stata la donna ad allertare il fratello: il tiktoker non respirava più ed era necessario trasferirlo in ospedale.

Un'ambulanza è arrivata sul posto ma quando il ragazzo è giunto al pronto soccorso i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il padre e il nonno di LeJeune pure sono morti entrambi per insufficienza cardiaca prima dei 50 anni, ha aggiunto Claydorm in una intervista a TMZ.

Waffler69 era diventato popolare su TikTok pubblicando video di se stesso mentre assaggiava un'ampia varietà di cibi e snack particolari, tra cui prosciutto in scatola del 1960 e cavallette fritte.

Alcuni dei suoi video più visti lo vedevano mangiare prodotti scaduti, anche da anni. In uno dei suoi tiktok più visti, con cinque milioni di visualizzazioni, mangiava dei cereali Batman del 1989. Nel suo ultimo video, condiviso sulla piattaforma solo due giorni prima della morte, aveva mangiato un Big Fruit Loop immerso in una ciotola di latte dopo che uno dei suoi follower glielo aveva suggerito.

Tanti i commenti lasciati dai suoi follower: "Riposa in pace, ci mancherai"; "Sono scioccato. Mi hai fatto ridere, anche nei miei giorni bui"; "Possa la tua bella anima riposare in pace. Grazie per le tue parole", si legge tra i messaggi. Il fratello ha infine chiesto ai suoi fan di dimostrare il loro amore rivedendo e condividendo i sui video. "Mantenete viva la sua eredità, tenetelo in vita, lui amava rendere le persone felici", ha detto in un video su TikTok.