Manca la presa del compagno, trapezista precipita e muore: dramma durante l’esibizione al circo Il dramma si è consumato in pochi attimi nel tendone di un circo allestito nella città di Suzhou, in Cina. Tragedia nella tragedia il fatto che il compagno è il marito della donna che lascia anche due figli.

A cura di Antonio Palma

Tragedia in un circo cinese dove una trapezista è morta davanti agli occhi inorriditi degli spettatori dopo essere caduta da diversi metri di altezza durate una esibizione. Il dramma si è consumato in pochi attimi nella serata di sabato scorso nel tendone di un circo allestito nella città di Suzhou, nella provincia centrale di Anhui. La vittima dell'incidente è una trapezista di nome Sun che si stava esibendo col suo compagno di vita e di palcoscenico.

Dopo la caduta la donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza in pronto soccorso ma ogni sforzo da parte dei medici per salvarle la vita si è rivelato inutile e la ginnasta è stata dichiarata morta poco dopo in ospedale. L'incidente è stato immortalata da alcuni video che il pubblico stava facendo per registrare le acrobazie dei due circensi e che invece si sono rivelati la testimonianza di una tragedia.

L'incidente mortale al circo ha accesso nuove polemiche sulle misure di sicurezza nei circhi cinesi e le autorità locali hanno assicurato che è stata avviata un'indagine sui fatti. Da una prima ricostruzione in base ai filmati dei quei tragici momenti, la signora Sun è caduta da un'altezza significativa dopo aver perso la presa mentre si teneva con le mani al suo compagno di spettacolo che a sua volta non sarebbe riuscito a prenderla con le gambe durante una acrobazia.

Tragedia nella tragedia il fatto che l'uomo di nome Zhang è il marito della donna che lascia anche due figli. L'episodio ha inorridito le molte persone in Cina dove sui social molti hanno espresso le loro preoccupazioni per le misure di sicurezza troppo permissive del settore.

L'incidente infatti si è rivelato mortale perché i due acrobati non erano attaccati a nessuna corda di sicurezza nonostante l'elevata altitudine alla quale si esibivano così come non era prevista una rete di sicurezza sottostante. Secondo gli altri circensi, l'acrobazia in atto non avrebbe permesso nessuna corda di sicurezza perché avrebbe intralciato lo spettacolo che prevedeva che i due acrobati fossero avvolti in alcune corde.