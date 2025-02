video suggerito

Mamma e figlio di 8 anni morti intossicati in un resort di lusso in Repubblica Dominicana Stephen Gougeon, 38 anni, ha fatto causa per 5,5 milioni di sterline al resort Viva Dominicus Beach (Repubblica Dominicana) dopo la morte di moglie April, 41 anni, e figlio Oliver, 8 anni, per intossicazione alimentare durante una vacanza nel dicembre 2023. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stephen Gougeon, 38 anni, ha intentato una causa da oltre 6 milioni di dollari contro il resort Viva Dominicus Beach by Wyndham nella Repubblica Dominicana, dopo che sua moglie April, 41 anni, e suo figlio Oliver, di soli 8 anni, sono morti improvvisamente a causa di un’intossicazione alimentare appena un giorno dopo l’arrivo per la loro vacanza. La tragedia risale al dicembre 2023, ma la battaglia legale è stata avviata il 27 gennaio scorso.

La famiglia Gougeon, originaria del Michigan, aveva scelto il resort per una settimana di relax. Tuttavia, poche ore dopo aver consumato un pasto al buffet della struttura, sia April che Oliver hanno iniziato a manifestare gravi sintomi. Portati alla clinica del lussuoso hotel, le loro condizioni sono peggiorate rapidamente fino alla morte.

La denuncia presentata da Gougeon accusa il resort di gravi negligenze, tra cui condizioni igieniche inadeguate nelle aree di preparazione del cibo, personale non addestrato a gestire emergenze sanitarie e ritardi nei soccorsi. Secondo Gougeon, il personale del resort non avrebbe preso sul serio le loro richieste di aiuto, aggravando la situazione. "Quando finalmente hanno risposto alle nostre suppliche, c’era confusione su come gestire l’emergenza. Questi ritardi hanno fatto perdere tempo prezioso che avrebbe potuto salvare le loro vite", ha dichiarato Gougeon.

Un rapporto del medico legale ha confermato che April e Oliver sono morti per complicazioni legate a un’intossicazione alimentare. Air Transat, il tour operator che ha organizzato il viaggio e che è stato citato in giudizio insieme a Wyndham Hotels, si è detto "profondamente addolorato" per l’accaduto, ma ha negato qualsiasi responsabilità diretta. Un portavoce ha dichiarato: "Agiamo sempre con diligenza e compassione, e selezioniamo i nostri fornitori con grande cura. L’hotel ci ha assicurato piena collaborazione con le autorità per fare luce sulla tragedia."