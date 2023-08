Video di

Maltempo a Pechino, fiumi di fango per le strade dopo le piogge torrenziali: 11 morti e 27 dispersi La tempesta Doksuri, ex super tifone, sta mettendo in ginocchio la Cina ed in particolare Pechino, dove si sono registrate frane e inondazioni a seguito delle piogge torrenziali. Il bilancio al momento è di 11 morti, 127mila gli evacuati. Xi: “Ogni sforzo per salvare le persone disperse e intrappolate”.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo sta mettendo in ginocchio la Cina. Dopo le temperature record registrate nelle scorse settimane, nelle ultime ore Pechino in particolare è stata colpita da piogge torrenziali che hanno trasformato le strade in fiumi di fango.

Al momento il bilancio è di 11 morti e almeno 27 dispersi, ma il numero potrebbe aumentare ancora. Altre 127mila persone, come riporta la CNN, sono state evacuate. Elicotteri militari sono stati dispiegati per consegnare rifornimenti ai passeggeri dei treni bloccati dopo che i temporali hanno messo in ginocchio la Capitale.

Responsabile del maltempo è la tempesta Doksuri, un ex super tifone (che è stato in seguito declassato), ha colpito la Cina verso Nord da venerdì, entrando dalla provincia meridionale del Fujian dopo aver falcidiato le Filippine. Qui sono state 39 le persone che hanno perso la vita. Si sono registrate frane e inondazioni che hanno spazzato via auto e distrutto strade a Pechino. Solo sabato la media delle precipitazioni dell’intero mese di luglio sono state scaricate sulla Capitale in meno di 40 ore.

Il presidente Xi Jinping ha chiesto alle autorità locali di fare "ogni sforzo" per salvare le persone "disperse e intrappolate" dopo le forti piogge che hanno colpito le zone settentrionali del Paese: lo riportano i media statali. "Xi Jinping ha chiesto di fare tutto il possibile", ha riferito l'emittente statale Cctv, aggiungendo che le autorità locali delle zone colpite "devono fare un buon lavoro nel curare i feriti e confortare le famiglie delle vittime, oltre a ridurre al minimo il numero dei decessi".

Secondo le autorità la tempesta in atto è la più mortale che abbia colpito Pechino dal 2012, quando le inondazioni uccisero 77 persone. La Cina affronta tifoni e forti piogge durante i mesi estivi, ma la frequenza e la distruzione causate da questi ultimi episodio – avvertono gli esperti – sono state peggiorate dal cambiamento climatico.

Dopo il passaggio della tempesta Doksuri la situazione, tuttavia, non è destinata a migliorare. Le autorità si stanno preparando per l'arrivo di Khanun, il sesto tifone previsto che colpisca la Cina quest'anno, con i meteorologi che si aspettano criticità soprattutto lungo le zone costiere della provincia orientale dello Zhejiang fino a giovedì.