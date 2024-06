Malawi, l’aereo con a bordo il vicepresidente Saulos Chilima è scomparso: stava andando a un funerale

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

L'aereo che trasportava il vicepresidente del Malawi, il 51enne Saulos Chilima e altre nove persone (inclusa l'ex first lady Shanil Dzimbiri) è scomparso dai radar.

Il velivolo era decollato dalla capitale Lilongwe alle 9.17 di ieri, lunedì 10 giugno, e avrebbe dovuto atterrare 45 minuti dopo all'aeroporto internazionale di Mzuzu, circa 370 chilometri a nord. Ma il controllore del traffico aereo ha suggerito di non tentare un atterraggio e tornare indietro a causa del maltempo e della scarsa visibilità, ha spiegato il presidente Lazarus Chakwera in un discorso trasmesso in diretta sul canale televisivo statale MBC. I contatti con l'aereo si sono interrotti poco dopo.

“Questa è una situazione straziante. Siamo tutti spaventati e preoccupati”, ha detto Chakwera. “Voglio rassicurare tutti sul fatto che non risparmieremo ogni nostra risorsa disponibile per trovare quell’aereo. E mi aggrappo a ogni fibra di speranza affinché i sopravvissuti vengano trovati”, ha aggiunto.

Le operazioni di ricerca sono continuate tutta la notte e oltre all'esercito e alla polizia, hanno coinvolto anche le torri di telecomunicazione. Si sono concentrate soprattutto nelle aree boschive vicino a Mzuzu, la terza città più grande del Malawi, capitale dell’omonima regione e situata in una zona collinare e boscosa.

"Ho dato ordini chiari affinché l'operazione continui fino al ritrovamento dell'aereo", ha detto Chakwera. E ha affermato che Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia e Israele hanno offerto assistenza nell’operazione di ricerca con “tecnologie specializzate”, nella speranza di trovare l'aereo scomparso quanto prima possibile.

Chilima è vicepresidente dal 2020; era stato candidato alle elezioni presidenziali del Malawi (stato dell’Africa sud orientale) del 2019 arrivando terzo. Il gruppo era in viaggio per partecipare al funerale di un ex ministro del governo.