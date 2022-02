Maestre chiudono l’asilo, spengono tutto e dimenticano all’interno bimba di 2 anni La piccola scoperta dalla madre mentre chiedeva aiuto da dietro i vetri di una finestra dell’asilo chiuso in cui era stata lasciata in Florida.

A cura di Antonio Palma

Pensate a una mamma che va a prendere la figlioletta di appena due anni all'asilo e di ritrovare la struttura completamente chiusa e senza nessuno all'interno a parte la piccola che chiede aiuto da dietro i vetri di una porta chiusa. È l'assurda quanto terribile scena davanti alla quale si è ritrovata una mamma statunitense alla quale, dopo l'iniziale e comprensibile smarrimento, non è rimasto che chiamare soccorsi e forze dell'ordine per fari aiutare a far uscire la bimba. "È stata in grado di spingere una sedia fino alla porta e chiamare il mio nome, e questo è stato l'unico motivo per cui ho potuto vederla", ha spiegato in media locali la donna, la signora Stephanie Martinez, aggiungendo che la bambina era "super traumatizzata".

Il caso in un asilo di Plantation, nella contea di Broward, nello stato della Florida dove la donna si è ritrovata davanti a cancelli chiusi, luci spente, e alla piccola che piangeva sbirciando dalla finestra per attirare l'attenzione. Fortunatamente il traumatico episodio è durato poco e cioè fino a quando i servizi di emergenza no sono riusciti a forzare una porta e a entrare per liberare la bimba che così ha potuto riabbracciare finalmente la mamma. Nel frattempo la donna ha provato a contattare anche il personale dell'asilo ma senza successo. “Paghi per la fiducia e loro l'hanno completamente disattesa. Non ho parole, sono ancora sotto shock in questo momento" ha commentato la donna. Dalla struttura fanno sapere di aver messo in congedo amministrativo i membri del personale coinvolti nel caso in attesa degli accertamenti.

"Prendiamo sul serio tutte le preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini e seguiamo un protocollo specifico ogni volta che viene sollevato un problema", si legge in una dichiarazione ufficiale assicurando che sarà data piena collaborazione ai servizi di protezione dell'infanzia e agli altri enti che indagano. Sul caso infatti indagano sia i servizi di protezione dei bambini sia l'ufficio dello sceriffo di Broward .