Brexit, Ue e Regno Unito hanno trovato un accordo sull’Irlanda del Nord: “Si apre un nuovo capitolo” Il Windsor Framework è un nuovo accordo tra Unione europea e Regno unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord. Faciliterà gli scambi commerciali all’interno del Paese. Per la presidente della Commissione europea Von der Leyen si apre un nuovo capitolo nei rapporti tra Uk e Ue.

A cura di Luca Pons

L'Unione europea e il Regno Unito hanno raggiunto un nuovo accordo sul protocollo dell'Irlanda del Nord. Si tratta dell'intesa commerciale e doganale stipulata nel 2020 per mantenere aperto il confine terrestre tra l'Irlanda del Nord, che fa parte della Gran Bretagna, e la Repubblica d'Irlanda, che è uno Stato membro dell'Ue, anche dopo la Brexit.

L'annuncio è arrivato dopo un incontro che si è svolto a Windsor tra il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il nuovo accordo, per questo, è stato chiamato Windsor Framework, traducibile come "accordo-cornice di Windsor".

Il premier Sunak l'ha definita una "svolta decisiva", perché permette di tenere aperti i confini tra Eire (Repubblica d'Irlanda) e Ulster (Irlanda del Nord) ed elimina anche tutte le barriere al transito di merci interno, tra Irlanda del Nord e il resto della Gran Bretagna. A livello tecnico, non si tratta di una modifica del precedente protocollo, ma di una diversa interpretazione delle regole. In teoria il protocollo prevederebbe che ci siano dei controlli sulle merci tra Ulster e gli altri membri del Regno Unito: questo perché l'Irlanda del Nord ha continuato ad applicare le norme del mercato unico europeo, per tenere aperto il confine con l'Eire. Con il nuovo Windsor Framework, i controlli diventano un sistema di automatico di corsie "verdi" (dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord) e "rosse" (dalla Gran Bretagna all'Unione europea) che agevola molto il commercio.

Von der Leyen: "È una svolta storica, nuovo capitolo nei rapporti Uk-Ue"

La presidente Ursula von der Leyen si è detta soddisfatta dell'accordo: "Sapevamo di dover lavorare sodo, con mente lucida e determinazione, ma sapevamo anche che potevamo farcela. Oggi possiamo essere orgogliosi di aver mantenuto questo impegno", ha detto in conferenza stampa. Ha definito il nuovo quadro "una volta storica", che "prevede soluzioni durature che entrambi, siamo certi, funzioneranno per tutti i cittadini e le imprese dell'Irlanda del Nord. Soluzioni che rispondono direttamente alle preoccupazioni espresse".

Il Windsor Framework "rispetta e protegge i nostri rispettivi mercati e i nostri rispettivi interessi legittimi. E, soprattutto, protegge le conquiste di pace faticosamente ottenute con l'accordo del Venerdì Santo di Belfast, per la popolazione dell'Irlanda del Nord e di tutta l'isola d'Irlanda", ha continuato la presidente della Commissione europea. L'accordo del Venerdì Santo risale al 1998, quando Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda risolsero il loro conflitto e stabilirono un modo per normalizzare i rapporti tra i due Paesi.

Il nuovo quadro "è qui per favorire i cittadini dell'Irlanda del Nord e sostenere tutte le comunità che celebrano la pace sull'isola d'Irlanda. Ed è per questo che credo che ora possiamo aprire un nuovo capitolo nel nostro partenariato, rafforzando le relazioni tra l'Ue e il Regno Unito come partner stretti, spalla a spalla, ora e in futuro"

Anche il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha dichiarato di essere soddisfatto. Nel Windsor Framework ci sono "tre grandi passi avanti", ha detto. L'accordo porterà un ""flusso regolare di scambi all'interno del Regno Unito". In più proteggerà il ruolo dell'Ulster nello Uk e, infine, permetterà di tutelare la sovranità del popolo nordirlandese.