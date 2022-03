L’operatore sanitario ucraino in lacrime: “I miei ex amici russi mi hanno tradito” Roslan è un operatore sanitario ucraino che, in un’intervista alla Cnn, ha raccontato in lacrime cosa ha detto ai suoi amici russi quando esplosa la guerra: “Gli ho detto ‘Voi mi tradite, voi state sostenendo Putin”.

A cura di Ilaria Quattrone

L’operatore sanitario (Fonte: Cnn)

Roslan è un operatore sanitario ucraino che viveva in Crimea. In un'intervista alla Cnn ha raccontato di come la sua famiglia si stia nascondendo in una cantina proprio dagli attacchi dei russi che, oltre dieci giorni fa, hanno invaso l'Ucraina. E nella sua intervista, l'uomo ha detto di aver detto a quelli, che lui stesso definisce, i suoi ex amici russi: "Ho detto loro: ‘Voi mi tradite. Voi state supportando Putin che è un fascista, l'unico'".

La famiglia e gli amici nascosti nei seminterrati

In un pianto disperato, arrabbiato e forse anche liberatorio, l'operatore sanitario racconto di come sia la sua famiglia, ma anche i suoi amici che vivono nelle città di Kiev, Kharkiv e Sumy – che da giorni fanno i conti con i bombardamenti da parte dei russi – si stiano nascondendo nelle cantine proprio per evitare di rimanere ucciso dai missili delle forze armate russe. Roslan termina la sua intervista con una domanda: "Quando si fermerà?".

Il messaggio di Olena Zelenska, moglie del presidente Ucraino

Sempre in queste ore, Olena Zelenska, moglie del presidente dell'Ucraina, ha scritto un lungo post su Instagram. Lungo il testo, chiede ai media internazionali di riportare le immagini terribili dei bombardamenti e di raccontare "la verità" relativa all'uccisione di diversi bambini: "Quanti altri bambini devono morire prima che le truppe russe smettano di sparare?". Sarebbero almeno 38, i piccoli che sono morti in questo terribile conflitto. La First Lady fa riferimento anche ai corridoi umanitari, che la Russia non starebbe rispettando, e che sono necessari per aiutare quante più persone possibili.