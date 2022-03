La moglie di Zelensky: “Quanti altri bambini devono morire prima che i russi smettano di sparare?” “Mostratele anche alle madri russe. Dovrebbero sapere cosa stanno facendo i loro figli in Ucraina”: a scriverlo sul suo profilo Instagram è la moglie del presidente dell’Ucraina parlando di tutti i bambini uccisi nel conflitto con la Russia.

"Quanti altri bambini devono morire prima che le truppe russe smettano di sparare?": a scriverlo in un post pubblicato sul suo profilo Instagram è Olena Zelenska, la moglie del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Lungo il testo, la First Lady lancia un appello ai media internazionali chiedendo proprio di riportare questi fatti terribili: "Gli invasori russi stanno uccidendo i bambini".

Zelenska: "38 bambini sono già stati uccisi in Ucraina"

Nel suo post su Instagram, Zelenska condivide le foto delle piccole vittime e l'immagine che ha fatto il giro del mondo e che ritrae due giovani genitori con in braccio il loro piccolo di 18 mesi che subito dopo verrà dichiarato morto: "Devo raccontarlo. Almeno 38 bambini sono già stati uccisi in Ucraina. E questo numero potrebbe aumentare ulteriormente in questo momento a causa dei bombardamenti in città pacifiche! Se il popolo russo dice che non è in guerra con la popolazione civile, mostrate loro queste immagini!".

L'appello ai media internazionali

Sofia, Alisa, Polina, Arseny e Kirill: sono solo alcuni dei nomi delle piccole vittime di questo conflitto. Tutti sono morti mentre tentavano di scappare con le loro famiglie. Kirill, il bimbo di 18 mesi, è stato ucciso mentre stava lasciando la sua città: in quel corridoio umanitario che la Russia, nonostante gli accordi presi giorni prima con l'Ucraina, non ha rispettato: "Corridoi necessari proprio nelle città che sono pesantemente bombardate. Centinaia di bambini possono morire lì negli scantinati senza cibo o cure mediche". Infine, la First Lady chiede di mostrare alle madri russe quelle terribili immagini: "Dovrebbero sapere cosa stanno facendo i loro figli in Ucraina. Coloro che acconsentono tacitamente a questi crimini sono personalmente responsabili della morte di ogni bambino ucraino".