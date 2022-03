Chi è Olena Zelenska, la first lady ucraina moglie del presidente Volodymyr Zelensky Olena Zelenska è la firt lady moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ai tempi in cui lui si dedicava all’attività di comico, lei era sceneggiatrice e autrice televisiva. Oggi come attivista si occupa di cause per il sociale.

A cura di Giulia Turco

(Olena Zelenska e Volodymyr Zelensky, foto Instagram).

Con un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto ringraziare il principe William e Kate, a suo nome e della moglie Olena. “Olena e io siamo grati al duca e alla duchi di Cambridge che, in questo momento cruciale in cui l’Ucraina si oppone coraggiosamente all’invasione della Russia, sono al fianco del nostro paese supportando i nostri coraggiosi cittadini”, ha scritto il primo ministro nella mattinata del 1 marzo. “Il bene trionferà”.

Olena Zelenska, da sceneggiatrice tv a first lady

Nata a Kryvyj Rih nel 1978, Olena Zelenska è architetto, scrittrice, autrice e attivista ucraina. Ha studiato alla Facoltà di Ingegneria Civile presso la National University della sua città, ma è diventata autrice e sceneggiatrice per Studio Quarter 95, emittente televisiva statale in Ucraina. Ruolo che ha ricoperto nel periodo in cui il marito era un comico, prima di scegliere la strada della politica. Nel 2019 la rivista Focus l'ha inserita al 30esimo posto nella lista delle donne più influenti del paese. È stata in copertina per Vogue Ucraina e per altri magazine importanti. È molto attiva su Instagram @Olena Zelenska conta 2 milioni di follower e punta sul attivismo sociale. È impegnata in diverse cause Unicef e in programmi culturali per il suo paese.

(Olena Zelenska, foto Instagram).

L'impegno umanitario di Olena Zelenska

Inizialmente contraria alle aspirazioni del marito alla presidenza, oggi lo incoraggia e sostiene partecipando attivamente alla vita politica in qualità di first lady. "Preferisco stare dietro le quinte. Mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio nell'ombra. Non sono l'anima della festa, non mi piace raccontare barzellette. Non è nel mio personaggio. Ma ho trovato ragioni per me stessa per espormi pubblicamente. Una di queste è l'opportunità di attirare l'attenzione delle persone su importanti questioni sociali", ha raccontato a Vogue. Tra le sue iniziative, l'impegno per la diffusione della lingua ucraina nel mondo, il memorandum d'intesa firmato a giugno 2020 con Unicef e il suo intervento, al terzo Congresso delle donne ucraine nel 2019, con il quale ha avviato l’adesione dell’Ucraina all’iniziativa del G7 sull’uguaglianza di genere.