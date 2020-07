Un agente della polizia di Londra è stato sospeso dopo che sul web è apparso un video che lo ritrae mentre ferma con un ginocchio sul collo un cittadino nero durante un arresto. Lo riferisce Scotland Yard in un comunicato, spiegando che sul caso è stata aperta una indagine da parte della polizia indipendente. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 16 luglio, nel distretto centrale di Islington, quando due agenti sono intervenuti per arrestare un uomo con l’accusa di rissa e possesso di armi, secondo Scotland Yard. Nei video appaiono due poliziotti che tengono a terra un uomo ammanettato. Uno dei due agenti gli preme un ginocchio sul collo mentre questo si lamenta, varie volte, e chiede "alzatevi dal mio collo, non ho fatto niente di male". Si sente uno degli agenti di polizia che gli chiede: "Ti comporterai bene?". Alcuni passanti nel distretto centrale londinese sono intervenuti, chiedendo ai poliziotti di lasciar andare l'uomo.

Scotland Yard ha descritto il video come "estremamente inquietante'‘, affermando che alcune delle tecniche di arresto usate non fanno parte dell'addestramento impartito ai poliziotti. L'utente di Twitter che ha condiviso il filmato ha dichiarato: "Assolutamente disgustoso, mia sorella è in questo video a testimoniare la brutalità della polizia, sono in in ginocchio sul collo di questo uomo di colore. Chiaramente non è una minaccia"."Quanto è accaduto è molto preoccupante", ha scritto invece su Twitter il sindaco di Londra Sadiq Khan, aggiungendo che resta in attesa dei risultati di una "rapida e approfondita indagine indipendente".