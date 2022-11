L’Olanda ha un problema coi lupi: “Troppo amichevoli, colpiteli con proiettili da Paintball” Secondo i Paesi Bassi, i lupi sono diventati “troppo amichevoli con l’essere umano” e possono rappresentare un pericolo. Le autorità locali hanno quindi approvato una norma che permette di colpirli con proiettili di gomma.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo le autorità dei Paesi Bassi, i lupi stanno diventando un "problema" per la popolazione. Le autorità provinciali di Arnehem hanno autorizzato i cittadini a colpirli con armi per il Paintball, il celebre gioco nel quale si utilizzano proiettili di gomma. Il tutto sarebbe finalizzato a spaventarli e allontanarli dagli insediamenti umani. La decisione di Arnhem arriva dopo la pubblicazione di un video sui social network che mostra un lupo passeggiare indisturbato davanti a una famiglia nel parco nazionale Hogue Veluwe.

Secondo le autorità, la mossa dovrebbe spingere i lupi a tenersi almeno a 30 metri a distanza dalle persone e ad evitarle col tempo. Sono insorte le associazioni ambientaliste che hanno accusato il governo di "promuovere la violenza contro gli animali" e i funzionari dei parchi naturali di avvicinare i lupi con il cibo per abituarli al contatto con gli esseri umani e portare le autorità locali a chiederne l'abbattimento.

I governi locali dei Paesi Bassi si sono affrettati a chiarire che il provvedimento non permetterà a chiunque di colpire i lupi: la misura è infatti ancora da definire nei suoi dettagli e per il momento saranno solo i funzionari dei parchi a poter utilizzare le pistole da paintball contro gli animali.

Leggi anche Familiari di Mahsa Amini arrestati in Iran dopo la commemorazione sulla tomba della 22enne

Una precisazione che però non ha soddisfatto le associazioni degli animalisti, secondo le quali la decisione rappresenta un abuso nei confronti della specie alla quale andrebbero invece dedicati spazi appositi e protetti. Secondo le stime, nel Paese vivono infatti al momento circa 20 lupi adulti. Un numero che secondo gli attivisti per l'ambiente resta facilmente gestibile con tutte le attenzioni del caso e con operazioni che mirino alla salvaguardia della specie e del suo habitat naturale. Per i governi locali, però, "l'estrema fiducia dei lupi negli esseri umani" li spinge ad avvicinarsi senza timori anche agli animali da allevamento.