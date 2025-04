“Lo stanno mangiando”, sub attaccato dagli squali scompare davanti ai bagnanti che lo filmano in Israele L’attacco di squalo è avvenuto lunedì 21 aprile davanti agli occhi inorriditi e impotenti di diversi bagnanti che hanno assistito alla scena da riva. “Ero a pochi metri dalla riva. È stato terrificante. Abbiamo visto gli squali che ci circondavano poi hanno attacco il sub” hanno raccontato i testimoni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Momenti drammatici nelle acque antistanti la spiaggia di Hadera, in Israele, quando un sub che nuotava a pochi metri da riva è stato attaccato improvvisamente da almeno uno squalo ed è sparito in mare dopo aver cercato di lottare contro l’animale. L’attacco di squalo è avvenuto lunedì 21 aprile davanti agli occhi inorriditi e impotenti di diversi bagnanti che hanno assistito alla scena da riva. La scena ripresa anche in un video in cui si vede l’uomo sparire in mare.

“C’è lo squalo, sta combattendo contro lo squalo. Lo stanno mangiando, non si vede più" gridano alcuni bagnanti nel filmato. “C'è qualcuno che è stato morso da uno squalo. Sta urlando: ‘Aiuto!'. È in mare a Hadera. Sta annegando". Dice un altro testimone al telefono con i soccorsi, aggiungendo: "È in mare. Nessuno viene a salvarlo". Un'altra bagnante ha raccontato che l'uomo ha gridato: "Mi stanno mordendo", agitando le mani in aria. Poco dopo gli squali lo hanno trascinato più al largo.

"Ero in acqua, ho visto sangue e urla", ha dichiarato Eliya Motai al quotidiano Ynet, aggiungendo: “Ero a pochi metri dalla riva. È stato terrificante. Abbiamo visto gli squali che ci circondavano poi hanno attacco il sub”. "Stavamo camminando verso l'acqua quando abbiamo visto qualcuno che si dimenava in mare, lottando contro uno squalo e cercando di scappare. Lo squalo gli si è avventato contro. È stato difficile da guardare. È stato agghiacciante. Abbiamo letteralmente visto lo squalo attaccarlo. Potevo essere io. Siamo tutti traumatizzati” ha raccontato un altro testimone.

L’uomo attaccato è scomparso in mare e, nonostante le ricerche, per ora è considerato ancora disperso. A seguito dell'insolito attacco, il Ministero dell'Interno ha ordinato la chiusura delle spiagge situate vicino al luogo in cui sono stati avvistati gli squali. Anche tutte le spiagge tra Hadera e Netanya sono state chiuse, con bandiere nere issate a indicare il divieto di balneazione. Secondo i servizi di emergenza del Magen David Adom, le autorità stavano conducendo una ricerca sua sulla spiaggia di Hadera sia in mare. Il dipartimento costiero del comune di Hadera ha dichiarato di star effettuando delle ricerche con moto d'acqua per localizzare il sub mentre le autorità nazionali hanno inviato un elicottero.