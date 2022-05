Lite tra madre e figlio finisce in tragedia, 14enne uccide la madre a coltellate Secondo l’accusa, avrebbe colpito la madre con un’arma bianca al culmine di una lite nella loro abitazione di Sierre, cittadina svizzera nel cantone del Vallese.

A cura di Antonio Palma

Una lite domestica come quella che potrebbe nascere in qualsiasi casa tra madre e figlio adolescente si è conclusa in tragedia quando il minore ha colpito la donna ferendola a morte. La terribile vicenda si è consumata tra le colline nel cantone del Vallese, in Svizzera, dove mamma e figlio risiedevano. A darne notizia in un comunicato è la polizia cantonale vallese che è accorsa sul posto dopo una chiamata di emergenza e ha avviato le indagini per ricostruire i fatti.

L’episodio risale alla notte tra domenica 22 e lunedì 23 maggio scorsi quando una chiamata ai servizi di emergenza elvetici ha fatto accorrere ambulanze e agenti delle volanti sul posto, un’abitazione di Sierre, cittadina di 16.000 abitanti capoluogo dell’omonimo distretto. Intervenuti sul luogo dell'accaduto, i soccorsi medici non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte della donna, che aveva 41 anni.

La polizia cantonale comunica che il figlio della quarantunenne è stato subito fermato dagli agenti e preso in custodia e per il ragazzo è stata disposta la detenzione provvisoria dal Tribunale dei minori. Secondo l’accusa, avrebbe colpito la madre con un’arma bianca al culmine di una lite. Il Tribunale per i minorenni ha aperto un'indagine ma la polizia cantonale non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulla dinamica del fatto né sull’identità di mamma e figlio visto il coinvolgimento di un minore. “Ricordiamo che a questo punto delle indagini c’è il principio della presunzione di innocenza. Nessun'altra comunicazione sarà effettuata nell'ambito di questo caso” spiegano gli inquirenti.