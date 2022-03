Lionel Guedj, il dentista più ricco di Francia che toglieva denti sani ai pazienti Sono oltre 300 le presunte vittime di Lionel Guedj (e del padre). Il suo patrimonio è valutato intorno ai 12 milioni di euro e comprende auto di lusso, uno yacht e un palazzo di 64 appartamenti.

A cura di Biagio Chiariello

Prometteva a tutti i suoi pazienti un "sorriso da star". Insediato dal 2005 nel 15° arrondissement di Marsiglia, Lionel Guedj è diventato in breve tempo il dentista più famoso dei distretti del nord. Myriam era ancora al liceo quando è entrate per la prima volta nel suo studio per una semplice carie. “A 16 anni mi sono ritrovata con undici denti tagliati come fossero bastoncini" racconta a France Inter. Anni dopo, la sua rabbia non si è ancora placata "Mi ha danneggiato i denti, li ha sostituiti con denti grigi e mi ha fatto un preventivo per farmi rimettere denti bianchi" , dice. Sua madre, Saleha, ha sofferto di infezioni ripetute da quando il dentista l'ha operata. Suo zio, Aklim, ha perso tutti i denti. "È una catastrofe, mi ha rovinato moralmente. Io che amavo ridere e parlare. La mia faccia non è più la stessa ", ammette il 50enne.

Le accuse nei confronti del macellaio di Marsiglia

Sono solo alcuni degli oltre 300 testimoni chiamati a raccontare le proprie esperienze contro Lionel Guedj, 41 anni, e suo padre Jean-Claude, 70enne, già ribattezzati i dentisti macellai di Marsiglia. Per sei settimane da ieri lunedì, 28 febbraio, si alterneranno sui banchi del tribunale giudiziario di Marsiglia. Devono rispondere di "violenza volontaria con conseguente mutilazione permanente" per "carie o estrazione di denti senza giustificazione medica" . Sono poi sotto processo per "frode", accusati di aver falsificato le radiografie, fatto false diagnosi e doppia fatturazione. Devono anche rispondere per "uso di falso in scrittura privata".

Il dentista più ricco di Francia

Quando sono scattate le prime denunce nel dicembre 2011, un rapporto del servizio di controllo medico ha evidenziato il volume di attività "eccezionale o addirittura irrealistico" del dottor Guedj. Le sue giornate lavorative erano stimate tra le 41 e le 52 ore. Il suo fatturato annuo ha raggiunto i 2,6 milioni di euro nel 2010, quattordici volte in più rispetto alla media degli studi dentistici delle Bouches-du-Rhône, dipartimento della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il dentista da questo punto di vista era leader a livello nazionale. Il suo patrimonio è valutato intorno ai 12 milioni di euro e comprende auto di lusso (tra cui una Aston Martin con la quale andava a lavoro), uno yacht da 700mila euro, due quadri di Andy Warhol, un palazzo da 64 appartamenti a Perpignan, case a Megève, Avoriaz, Parigi.

Cosa rischia Lionel Guedj

Di fronte alle numerose testimonianze, tra cui anche quelle dei suoi ex dipendenti, ha denunciato un "complotto" e ha affermato di aver agito nell'interesse dei suoi pazienti e senza fini di lucro. I suoi legali giurano che forse qualche negligenza c'è stata, ma che su migliaia di pazienti ‘soltanto' 322 non sono stati contenti. "Ho guadagnato i miei soldi onestamente"ha sempre assicurato Guedj, radiato dall'ordine dei medici quattro anni. Ed ora rischia fino a dieci anni di carcere.