Terremoto di magnitudo 5.6 in California: danni in negozi e supermercati e blackout

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione e sono arrivate centinaia di chiamate ai numeri di emergenza da parte di persone impaurite anche se al momento non vengono segnalati feriti.

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito oggi la California settentrionale ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione anche se l'epicentro è stato localizzato in una zona scarsamente popolata nell'entroterra della Contea di Mendocino, secondo l'US Geological Survey.

Secondo i rilievi delle autorità locali, il sisma è stato registrato dai sismografi alle 8:10 del mattino di oggi, mercoledì 24 giugno 2026, ora locale, le 17:10 in Italia. L'epicentro è stato localizzato a circa 7 miglia a nord di Redwood Valley, 120 miglia a nord di San Francisco e a circa 140 miglia a nord-ovest di Sacramento. Secondo il nostro Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto ha avuto epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 39.1465, -123.5090 e ipocentro a una profondità di circa 18 km. L'USGS ha localizzato il terremoto invece a una profondità di circa 8 chilometri.

La scossa ha fatto scattare una notifica ShakeAlert ai telefoni di tutta la California settentrionale dove il Sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione e dove si registrano anche alcuni danni in negozi e supermercati della zona dove la merce è caduta dagli scaffali costringendo molti esercizi commerciali a chiudere per ripristinare le normali condizioni. Finora comunque non sono stati segnalati danni ingenti anche se la scossa è stata avvertita fino a Sacramento e si sono verificati alcuni blackout elettrici. La compagnia elettrica locale ha dichiarato che sono state interessate almeno tremila abitazioni ma che che le squadre erano al lavoro per ripristinare l'energia elettrica al più presto.

Alcuni esercizi commerciali e supermercati della zona hanno riferito sui social che la scossa ha causato molti danni facendo cadere merce di vario genere compresi televisori apparecchi elettronici e costringendo a chiudere i negozi temporaneamente per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Mendocino, nella città di Willits, ha confermato ai giornali locali che il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione e che sono arrivate centinaia di chiamate ai numeri di emergenza da parte di persone impaurite anche se al momento non vengono segnalati feriti. "Il terremoto è stato avvertito in lungo e in largo, dalla contea di Humboldt a nord fino alla contea di Sonoma a sud", ha dichiarato sui social media il senatore statale Mike McGuire,

La scossa principale è stata seguita da una scossa di assestamento registrata pochi minuti dopo però con magnitudo molto più bassa pari a 2.5 della scala Richter con stesso epicentro. Il Centro nazionale di allerta tsunami ha dichiarato che non vi è alcun allarme o minaccia di tsunami a seguito del terremoto.