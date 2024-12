video suggerito

L’ex calciatore Mikhail Kavelashvili eletto nuovo presidente della Georgia: l’opposizione boicotta il voto L’ex calciatore Mikhail Kavelashvili è il nuovo presidente della Georgia. Il 53enne, candidato del partito al governo Sogno Georgiano, ha ottenuto dal collegio elettorale 224 preferenze. I partiti di opposizione, che considerano illegittimo l’attuale Parlamento, non hanno partecipato al voto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nuovo presidente della Georgia Mikhail Kavelashvili.

L'ex calciatore Mikhail Kavelashvili è il nuovo presidente della Georgia. La Commissione elettorale centrale della Georgia, dopo il conteggio dei risultati delle votazioni, ne ha annunciato l'esito: Kavelashvili ha ottenuto 224 preferenze.

L'elezione si è svolta per la prima volta non con suffragio diretto ma con il voto di un collegio elettorale composto da 300 membri. I rappresentanti dei partiti di opposizione, che considerano illegittimo l'attuale Parlamento, non hanno partecipato al voto.

Kavelashvili era stato nominato candidato presidenziale alla fine di novembre dal partito al governo Sogno Georgiano, accusato dalla piazza e dall'opposizione di voler riportare la Georgia nella sfera di influenza della Russia allontanandola dal percorso di adesione alla Ue e alla Nato.

Chi è Mikhail Kavelashvili

Kavelashvili, 53 anni, è un lealista dell'estrema destra ed ex calciatore. Ha giocato nella nazionale, nel Manchester City e in importanti club svizzeri. Dal 2018 è membro del Parlamento nelle fila del partito di governo Sogno Georgiano.

Il 53enne ha opinioni fortemente anti-occidentali. In alcuni discorsi pubblici di quest'anno ha sostenuto che le agenzie di intelligence occidentali stanno cercando di spingere la Georgia alla guerra con la Russia.

L'insediamento del nuovo presidente avrà luogo il 29 dicembre, anche se si è aperta una crisi costituzionale nel Paese con l'attuale presidente Salome Zourabichvili, fortemente filo-europea e in aperto conflitto col governo, che si è rifiutata di lasciare la sua carica ritenendo illegittimi i risultati delle parlamentari di ottobre.

Salome Zourabichvil insieme a Ursula von der Leyen

Zourabichvil, ha definito "illegittimo" anche il voto che ha portato oggi all'elezione di Kavelachvili come nuovo capo di Stato e ha dichiarato che si rifiuterà di rimettere il suo mandato finché non saranno organizzate nuove elezioni legislative.

L'elezione avvenuta dopo settimane di proteste

Le proteste contro Sogno Georgiano sono iniziate subito dopo le elezioni di ottobre, ma sono esplose il 28 novembre, quando il governo ha annunciato la sospensione dei negoziati di adesione all'Ue fino al 2028. La stragrande maggioranza dei georgiani sostiene il percorso del Paese verso l'Unione Europea.

Anche oggi prima del voto l'opposizione georgiana è scesa in piazza davanti al Parlamento a Tbilisi per protestare. "Schiavi" e "russi" sono alcuni degli slogan scanditi dagli attivisti in piazza dove si è presentata anche Salome Zourabichvili. Per evitare incidenti, la polizia ha chiuso le strade adiacenti da dove i deputati accedono in aula e ha installato camion con idranti.