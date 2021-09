L’errore dei medici è imperdonabile: confondono feto sano con quello malato e lo abortiscono Il caso è stato confermato dai vertici dell’ospedale, il Birmingham Women’s Hospital, in Regno Unito. La donna era stata costretta a sottoporsi all’intervenuto perché uno dei piccoli soffriva di un problema di crescita limitata, che avrebbe messo a rischio la vita di entrambi i bambini…

A cura di Biagio Chiariello

I medici del Birmingham Women's Hospital, in Regno Unito, hanno fatto "accidentalmente" abortire una donna del suo figlio sano durante una procedura per interrompere la gravidanza del gemello malato. La futura mamma ha dovuto sottoporsi all'operazione perché uno dei nascituri soffriva di un problema di crescita fetale limitata, che avrebbe messo a rischio la vita di entrambi i bambini. Ma i chirurghi hanno erroneamente operato sul feto sano e anche il suo gemello è morto.

L'ospedale conferma la tragedia medica

La dottoressa Fiona Reynolds, capo medico del Birmingham Women's and Children's NHS Trust, ha confermato: "Purtroppo, durante una procedura altamente specializzata, che ha comportato l'operazione all'interno dell'utero per separare e potenzialmente salvare la vita di un singolo gemello che condivideva una placenta, si è verificato un errore fatale". Sull'incidente è stata aperta "un'indagine completa e i risultati sono stati condivisi con la famiglia, insieme alle nostre sincere scuse e condoglianze" ha spiegato il medico. "L'esito di tale revisione approfondita ha portato allo sviluppo di un nuovo protocollo per ridurre la probabilità che un simile incidente si ripeta" ha detto la Reynolds.

Altri casi di malasanità in Regno Unito

Il caso di malasanità avvenuto nel 2019 all'ospedale di Birmingham rappresenta uno degli oltre 700 incidenti in cui degli errori negli ospedali del Servizio Sanitario Britannico hanno portato a conseguenze fatali. Come evidenzia The Sunday Express. si parla di pazienti caduti dalle barelle, altri dimessi troppo presto o che non hanno ricevuto diagnosi o farmaci sbagliati. In un altro incidente, un paziente è deceduto al North Bristol NHS Trust dopo che i medici gli avevano rimosso la parte sbagliata dell'intestino.