video suggerito

Le ultime foto dei passeggeri prima dell’incidente aereo in Sud Corea: “Il primo viaggio di mio figlio” Le ultime foto di alcuni passeggeri che sono morti a bordo del Boeing 737-800 precipitato in Sud Corea nella giornata di domenica. Su Instagram un papà postava le immagini del figlioletto di 3 anni: “La sua prima vacanza”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le foto del bimbo di 3 anni morto nell'incidente aereo del Boing 737-800 precipitato in Corea del Sud, dal profilo instagram del papà Kang Ko

Un bambino di tre anni che guarda fori dal finestrino prima di partire, passeggeri felici di intraprendere il viaggio da Bangkok. Sono queste le ultime immagini a bordo del Boeing 737-800 precipitato in Corea del Sud nella giornata di domenica. Nello schianto sono morti 179 dei 181 passeggeri. Le ipotesi principali per il disastro aereo sono un malfunzionamento dei dispositivi di atterraggio e il possibile impatto dell’aereo con uno stormo di uccelli.

Sono stati resi noti i nomi e le fotografie delle vittime di uno dei peggiori incidenti aerei avvenuti in Corea del Sud. Tra i decessi, figura anche il nome di un bimbo di tre anni che stava tornando a casa da una vacanza con i genitori. Sono sopravvissuti solo due membri dell'equipaggio di cabina, un uomo e una donna, estratti vivi dai rottami.

Cinque vittime avevano un'età inferiore ai dieci anni. Il più piccolo, di tre anni, è stato immortalato in una foto scattata pochi giorni prima del disastro mentre partiva per la sua prima vacanza all'estero. I genitori hanno condiviso le foto del viaggio su Instagram poche ore prima di imbarcarsi per la Corea del Sud, dove poi sono morti.

Secondo alcuni sms inviati da un passeggero a bordo del volo precipitato in Corea del Sud, l'aereo sarebbe stato colpito proprio da alcuni uccelli pochi istanti prima dello schianto. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità.

Il bimbo di 3 anni morto nell'incidente aereo del Boing 737-800

Il nuovo presidente coreano ad interim Choi Sang-mok, in carica dallo scorso 27 dicembre, ha ordinato a tutte le compagnie aeree del Paese di ispezionare i propri velivoli e soprattutto i Boeing 737-800 per individuare eventuali problemi di funzionamento.

Per il momento le autorità sudcoreane non si sono esposte sulle cause dell'incidente e sono in attesa di evidenze dalle indagini. Jeju Air ha fatto sapere che circa 68mila prenotazioni per voli interni e internazionali sono state cancellate nelle ore successive all’incidente.