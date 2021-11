L’attivista per i diritti delle donne Frozan Safi è stata uccisa in Afghanistan L’attivista per i diritti delle donne, Frozan Safi, è stata uccisa in Afghanistan. Secondo quanto riporta il Guardian sarebbe la prima dal ritorno al potere dei talebani. Il suo corpo è stato riconosciuto in un obitorio a due settimane dalla sua scomparsa. I moltissimi colpi di arma da fuoco esplosi contro di lei hanno reso tutto più difficile: “L’abbiamo riconosciuta dai suoi vestiti, i proiettili le hanno distrutto la faccia”, ha detto la sorella.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'attivista e docente di economia, Frozan Safi, è stata uccisa in Afghanistan. Si tratterebbe, secondo quanto riporta il Guardian, della prima attivista per la difesa dei diritti delle donne uccisa dal ritorno al potere dei talebani dello scorso agosto. Safi era scomparsa due settimane fa, il 20 ottobre, e da allora non si era più saputo nulla di lei. Il suo corpo è stato riconosciuto oggi in un obitorio nella città di Mazar-i-Sharif: "L'abbiamo riconosciuta dai suoi vestiti, i proiettili le hanno distrutto la faccia", ha detto la sorella di Safi, Rita, che è un medico."C'erano ferite da proiettile dappertutto, troppe da contare, sulla testa, sul cuore, sul petto, sui reni e sulle gambe". Non aveva con sé né il suo anello di fidanzamento né la sua borsa, che probabilmente le sono stati sottratti.