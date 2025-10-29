Dimenticata dalla nave da crociera su un’isola in Australia, donna di 80 anni viene trovata morta

La Coral Adventurer

Le autorità australiane hanno avviato un’indagine dopo che una donna di 80 anni è stata trovata senza vita sull’isola di Lizard Island, località remota e molto frequentata della Grande Barriera Corallina, dopo non essere rientrata a bordo della nave da crociera Coral Adventurer.

La turista, che partecipava a un’escursione organizzata dalla compagnia Coral Expeditions, stava percorrendo il sentiero verso la cima di Cook’s Look, il punto più alto dell’isola, insieme ad altri passeggeri. Secondo quanto riferito dalla polizia del Queensland, la donna si sarebbe separata dal gruppo per riposare, mentre gli altri escursionisti avrebbero proseguito e poi fatto ritorno sulla nave, rendendosi conto della sua assenza solo più tardi.

Una fonte citata da The Australian ha raccontato che “il gruppo è tornato a bordo e solo dopo ha notato che lei non era con loro”, mentre un’altra ha ipotizzato che “la donna potrebbe essere caduta da una scogliera”.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di sabato, quando la passeggera non è rientrata a bordo della Coral Adventurer, ancorata al largo dell’isola. L’equipaggio ha immediatamente allertato le autorità, e l’Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA) ha coordinato una vasta operazione di ricerca via terra, mare e aria, proseguita fino a tarda notte.

Testimoni hanno riferito alla ABC di aver visto un elicottero dotato di faro sorvolare i sentieri dell’isola intorno alla mezzanotte, mentre squadre di soccorso munite di torce perlustravano la zona. Le ricerche sono state sospese intorno alle 3 del mattino e riprese all’alba di domenica, quando il corpo della donna è stato localizzato e recuperato sulla montagna.

“Abbiamo capito che era morta quando i soccorritori sono stati richiamati all’improvviso”, ha raccontato la testimone Traci Ayris alla ABC. “Nessuno si è più avvicinato al punto in cui l’elicottero stazionava fino all’arrivo della polizia.”

La zona di Lizard Island

Il direttore esecutivo di Coral Expeditions, Mark Fifield, ha espresso il proprio cordoglio, spiegando che l’equipaggio aveva notificato immediatamente la scomparsa della donna e collaborato con le autorità nella ricerca. “Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e offriamo tutto il nostro sostegno alla famiglia della vittima”, ha dichiarato. “Collaboriamo con la polizia del Queensland e le autorità competenti per fornire ogni assistenza necessaria.”

Il Courier Mail specifica che l’anziana si trovava alla prima tappa di una crociera di 60 giorni intorno all’Australia, con biglietti dal valore di decine di migliaia di dollari. La Coral Adventurer, progettata per raggiungere aree remote della costa, può ospitare fino a 120 passeggeri e 46 membri dell’equipaggio.

La polizia del Queensland ha infine confermato che il decesso non è considerato sospetto e che verrà preparato un rapporto per il medico legale.