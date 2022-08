Lasciano l’auto in aeroporto prima di partire, al ritorno trovano una multa per eccesso di velocità Gary Thornburn e Clare Beards hanno lasciato la loro auto all’aeroporto di Manchester per partire per le vacanze insieme ai figli e agli amici. Al loro ritorno hanno trovato una multa per eccesso di velocità.

A cura di Gabriella Mazzeo

Hanno lasciato l'auto al servizio accoglienza dell'aeroporto per partire per le vacanze insieme ai figli e agli amici, ma al loro ritorno hanno trovato una triste sorpresa.

Gary Thornburn e Clare Beards, di Leeds, hanno lasciato la loro vettura in custodia allo scalo di Manchester per poi viaggiare verso Murcia (Spagna), ma al loro rientro hanno trovato una multa della polizia per eccesso di velocità.

I due, increduli, hanno raccontato alle forze dell'ordine di essere stati in Spagna per 13 giorni e di non aver mai preso l'auto di proprietà.

Eppure, stando a quanto scritto dalla polizia di Manchester, la macchina era stata ripresa dalle telecamere mentre viaggiava a 90 km/h su una strada il cui limite di velocità era di 20 km/h.

L’automobile, foto da Facebook

L'auto sarebbe stata ripresa dalle telecamere il 5 agosto, esattamente due giorni dopo la partenza della coppia. Gary e Clare avevano infatti lasciato la vettura all'ingresso del Terminal 3 il 3 agosto, per poi fare ritorno a casa il 16.

L'aeroporto ha fatto sapere di aver riposto il veicolo in un luogo protetto da eventuali ladri e che non aveva mai lasciato il deposito per l'intero viaggio della coppia.

La famiglia insieme ai figli, foto da Facebook

Messi davanti alle immagini riprese dalle telecamere, i dipendenti hanno affermato che la macchina fotografata dall'autovelox era diversa da quella dei due turisti di Leeds.

"Quando abbiamo lasciato l'auto all'aeroporto – hanno spiegato i due alla stampa locale – sapevamo che l'avrebbero trasportata altrove, in un luogo sicuro. Abbiamo scelto questa soluzione per assicurarci che l'auto fosse al sicuro, mai avremmo pensato a una cosa del genere".

L'aeroporto ha avviato un'indagine sull'accaduto. "Siamo consapevoli dell'accaduto – ha spiegato un portavoce – ma dalle nostre verifiche risulta che l'auto non abbia mai lasciato il deposito prenotato. Le chiavi della vettura sono state conservate in un posto sicuro. Per comprendere fino in fondo questa vicenda abbiamo deciso di avviare un'inchiesta interna".