Lasciano il cane in auto sotto il sole e vanno al mare, denunciati: il video del salvataggio “Non lasciare mai un animale o un bambino da solo all’interno di un veicolo, neanche per un breve periodo. Potrebbe essere mortale”, ha avvertito la polizia della Florida diffondendo il video del salvataggio dell’animale chiuso nella vettura dai proprietari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cane chiuso nel furgone sotto al sole e al caldo del pomeriggio mentre soffre e cerca disperatamente dell'acqua per rinfrescarsi quando la temperatura interna sfiora i 40 gradi. Sono le terribili immagini di un video diffuso dalla polizia della Florida, in Usa, durante il salvataggio dell'animale chiuso nella vettura dai proprietari. Una scena ancora più terribile se si pensa che i padroni del cane lo hanno fatto semplicemente per andare al mare a divertirsi, come ricostruito dalla polizia locale.

La scena si è svolta la settimana scorsa a New Smyrna Beach, sulla costa orientale della Florida, dove la coppia, rispettivamente 27 e 28 anni, avevano deciso di trascorre la domenica. Erano circa le 15.30 e vi era un'aria afosa quando la polizia è stata allertata da un passante che ha notato l'animale sofferente nel furgone. Il testimone ha detto che il cane era chiuso dentro da almeno un'ora.

Al loro arrivo gli agenti hanno trovato in effetti il cane molto sofferente a causa del caldo con respiro molto affannoso, anche se i finestrini erano leggermente abbassati. L'animale, un grosso cane marrone, era senza acqua e zampettava al finestrino ansimando sul sedile del passeggero. Nel video si vedono i poliziotti che cercano di assistere l'animale dandogli da bere con una bottiglietta d'acqua. Il cane infine è stato liberato in sicurezza e portato in un centro per animali.

I due padroni, invece, sono stati denunciati per abbandono e violenza su animali. Secondo la legge locale, se condannati, rischiano ciascuno fino a un anno di prigione e una multa di 5.000 dollari.

“Non lasciare mai un animale o un bambino da solo all'interno di un veicolo, neanche per un breve periodo. Potrebbe essere mortale”, hanno avvertito dalla polizia diffondendo il video. "Grazie alla persona che ha notato il cane in macchina e lo ha segnalato per consentirci di aiutare" hanno aggiunto.