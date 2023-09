Lascia bimba di 11 mesi e cane nell’auto chiusa per andare dall’amica: morti soffocati, orrore in Usa Bimba e cagnolino sono rimasti chiusi nella vettura per oltre sei ore. La polizia ha arrestato una 40enne a cui la madre della piccola aveva affidato la neonata. “Ha alzato i finestrini dell’auto, ha spento tutto e ha lasciato il cane e la bambina nel veicolo”, ha dichiarato il portavoce della polizia.

A cura di Antonio Palma

Orrore in Virginia, in Usa, dove una bimba di 11 mesi è morta soffocata all'interno di un'auto dove era stata rinchiusa volontariamente per ore da una donna a cui la madre 17enne l'aveva affidata. Il terribile episodio scoperto martedì quando un uomo si è presentato pronto soccorso di un ospedale locale segnalando che nella sua auto vi era una bambina la morte La piccola era stata infilata in un sacco della spazzatura nero.

Dopo aver avviato le indagini, la polizia ha arrestato la 40enne Kristen Danielle Graham di Yorktown, identificata come la badante della bambina. Secondo gli inquirenti, la donna si prendeva cura regolarmente della bambina a volte per periodi di settimane visto che la madre ha solo 17 anni. Secondo quanto ricostruito, era da due giorni che la minore l'aveva affidata a lei quando, intorno all'una di notte di martedì, Graham ha ricevuto una telefonata da un'amica che le chiedeva di portarle le sigarette in una residenza a Newport News, dove l'amica si stava prendendo cura di un uomo anziano come badante.

La donna ha messo la bambina di 11 mesi nella parte posteriore dell'auto insieme a un cagnolino di piccola taglia e si è diretta sul posto indicato fermando prima a compare delle cose. Qui è rimasta fino al mattino seguente quando è tornata a casa sua, intorno alle 8 di martedì. Senza prendere la piccola né il cane li ha lasciato addormentati nell'auto chiusa. "Una volta arrivata a casa, ha alzato i finestrini dell'auto, ha spento tutto e ha lasciato il cane e la bambina nel veicolo", ha dichiarato il portavoce della polizia.

Bimba e cagnolino sono rimasti chiusi nella vettura per oltre sei ore. Solo nel pomeriggio, tra le 14 e le 14.30, la donna, svegliata da una telefonata, è uscita per controllare come stava la bimba ma la piccola era morta insieme al cane. Solo a quel punto la bambina è stata portata in casa dove persona che l'ha portata in ospedale l'ha messa in un sacchetto di plastica nera.

La quarantenne è stata arrestata per abbandono di minori e crudeltà sugli animali in attesa dei risultati dell'autopsia sul corpicino della bimba che, se accerteranno la morte per asfissia, porteranno ad aggiornate l'accusa in omicidio.