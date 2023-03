L’anno scorso in Somalia la siccità ha ucciso almeno 43mila persone, la metà bambini Nel 2022 in Somalia sono morte a causa della siccità estrema almeno 43mila persone, di cui la metà bambini. Lo rivela un rapporto realizzato dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Nel documento, che stila il primo bilancio ufficiale delle vittime della siccità che sta colpendo da mesi gran parte del Corno d’Africa, si prevede inoltre che almeno altre 18mila persone moriranno nei primi sei mesi del 2023, nel quadro di una crisi che appare tutt’altro che conclusa e che è una conseguenza diretta dei cambiamenti climatici. La Somalia e le vicine Etiopia e Kenya stanno affrontando la sesta stagione consecutiva di assenza di precipitazioni, mentre l’aumento dei prezzi alimentari globali – scatenato anche dalla guerra in Ucraina – aggrava la preesistente crisi alimentare.

Mamunur Rahman Malik, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della Sanità in Somalia, ha affermato che la comunità internazionale deve affrontare una corsa contro il tempo per cercare di salvare vite umane. "Quando la fame e le crisi alimentari si prolungano aumentano morti e la diffusione di malattie", ha affermato in una nota. "Se non agiamo ora, vedremo sempre più persone morire di fame e malnutrizione. Il costo della nostra inerzia significherà che i bambini, le donne e altre persone vulnerabili pagheranno con le loro vite, mentre assistiamo disperatamente e impotenti allo svolgersi della tragedia”.

Secondo il professor Francesco Checchi, epidemiologo della London School of Hygiene and Tropical Medicine, il "tasso di mortalità in Somalia è aumentato mentre il 2022 volgeva al termine". Le popolazioni più colpite si trovano a Bay e Bakool, nel sud-ovest del Paese, e tra gli sfollati che sono fuggiti nella capitale, Mogadiscio. Un report sulla sicurezza alimentare pubblicato il mese scorso afferma che quasi mezzo milione di bambini in Somalia saranno probabilmente gravemente malnutriti nel 2023.