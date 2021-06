Dopo aver litigato col vicino per un albero al confine che sporgeva nella sua proprietà, ha deciso di intervenire a modo suo tagliando a metà la pianta, ma in orizzontale. La singolare scena dell'albero tagliato a metà è osservabile tra i viali di un tranquillo quartiere residenziale di Waterthorpe, a sud di Sheffield, nella contea inglese del South Yorkshire, teatro della disputa di vicinato tra due residenti di vecchia data. Il proprietario del piccolo prato dove sorge l'albero, il 56enne Bharat Mistry, ha spiegato che da tempo il suo vicino di casa si lamentava per quell'albero che sporgeva sul suo vialetto ma non per la pianta in se ma piuttosto per i piccioni che vi si annidavano sopra sporcando continuamente il vialetto di ingresso della sua abitazione con i loro escrementi.

Pare che i due abbiano anche cercato di raggiungere una soluzione amichevole ma senza esito. L'altro residente ha chiesto per la prima volta che l'albero fosse rimosso lo scorso marzo, da qui sono partite diverse discussioni su come procedere: si è ipotizzato di potare l'albero e di installare di reti per impedire agli uccelli di nidificare ma nessuna soluzione soddisfaceva entrambi i residenti. A questo punto il vicino del 56enne ha deciso di agire a modo suo, ha contattato un giardiniere esperto e ha fatto tagliare l'albero esattamente a metà in modo da eliminare la parte che finiva nella sua proprietà. "Quando l'ha fatto ci siamo arrabbiati molto ma dopo un paio di giorni ci siamo calmati un po'", ha rivelato il 56enne alla Bbc. Da allora infatti l'albero è diventato quasi una un'attrazione turistica dopo che le alcune foto della pianta sono state condivise online sui social e ora tante persone arrivano sul posto proprio per vederlo.